Schwarzfischer am Stausee in Belzheim: Platzverweis

Belzheim

Schwarzfischer am Stausee bei Belzheim erwischt

Dem Aufseher des örtlichen Fischereivereins fallen die beiden Männer auf. Sie erhalten einen Platzverweis.
    Zwei Schwarzfischer sind im Nordries erwischt worden.
    Zwei Schwarzfischer sind im Nordries erwischt worden. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Zwei Schwarzfischer sind am Stausee in Belzheim erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Aufseher des örtlichen Fischereivereins am Sonntag, gegen 17 Uhr, die beiden, die ohne entsprechende Berechtigung angelten. Gegen die Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Des Weiteren erhielten sie einen Platzverweis. (AZ)

