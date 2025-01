Frau bei Verkehrsunfall auf der B25 schwer verletzt

Eine 46 Jahre alte Frau ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 22 Jahre alter Mann gegen 20.20 Uhr auf der Kreisstraße von Grosselfingen in Richtung Bundesstraße. An der Kreuzung wollte er die B 25 überqueren und geradeaus nach Balgheim weiterfahren. Dabei übersah der junge Mann aber den Wagen der 46-Jährigen, die von Nördlingen in Richtung Möttingen unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik gebracht. Da die Verletzungen der Frau zunächst lebensbedrohlich waren, wurde ein Gutachter hinzugezogen. Nach derzeitigem Stand befindet sich die 46-Jährige mittlerweile außer Lebensgefahr, berichtet die Polizei. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 53.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren Reimlingen und Möttingen waren mit insgesamt 50 Personen im Einsatz. (AZ)