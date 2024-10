Motorradfahrer bei Unfall auf B25 schwerst verletzt

Auf der B25 bei Ebermergen hat sich schon wieder ein Unfall ereignet. Am Montagvormittag stieß ein Auto mit einem Motorrad zusammen. Dessen Fahrer erlitt schwerste Verletzungen. Die Bundesstraße musste gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte um etwa 10.20 Uhr eine 55-Jährige mit ihrem Pkw von der Harburger Straße nach links auf die B25 einbiegen. Dabei übersah die Fahrerin jedoch ein Motorrad, mit dem ein 63-Jähriger von Harburg her kam.

Es kam zum Zusammenprall beider Fahrzeuge, in dessen Folge der Biker von seiner Maschine stürzte. Das Motorrad kam im angrenzenden Seitenstreifen zum Liegen. Der 63-jährige erlitt schwerste Verletzungen.

Unfall auf B25 bei Ebermergen: Motorradfahrer schwer verletzt

Umgehend kümmerten sich Ersthelfer um das Opfer. Neben Polizei, Notarzt und Rettungsdienst (BRK und Johanniter) eilten auch die Freiwilligen Feuerwehren Ebermergen und Wörnitzstein an die Unfallstelle. Die B25 musste bis etwa 12.30 Uhr komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Es bildeten sich Staus in beide Richtungen. Die Feuerwehr leitet den Verkehr über Brünsee um. Die Staatsanwaltschaft beorderte einen Gutachter an den Unglücksort, um ein Gutachten zu erstellen. Beide Fahrzeuge wurden in diesem Zusammenhang von der Polizei sichergestellt. Beamte der PI Donauwörth leiteten gegen die Unfallverursacherin, die selbst leicht verletzt wurde, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Da der angeforderte Rettungshubschrauber aufgrund dichten Nebels nicht an der Unfallstelle landen konnte, erfolgte ein Transport per Rettungswagen in Richtung Nördlingen. Von dort aus wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber in das Südklinikum Nürnberg verlegt.

Erst am Donnerstag war auf die gleiche Art und Weise ein Unfall an der Anschlussstelle bei Ebermergen passiert. Bei diesem stießen zwei Autos zusammen. Durch glückliche Umstände blieb es bei einem Leichtverletzten. An beiden Wagen entstand aber Totalschaden. (mit AZ)

.