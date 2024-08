Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt: Rettungshubschrauber landet

Ein 54 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 18.15 Uhr zwischen Unterschneidheim und Tannhausen unterwegs. Eine 58 Jahre alte Autofahrerin überholte den Radler - allerdings laut Polizeibericht mit zu geringem Abstand. So kam es zum Zusammenstoß, der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in einer Klinik gebracht werden. An dem Auto und dem Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. (AZ)