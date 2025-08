Zwei Schwerverletzte nach Unfall bei Bopfingen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag bei Bopfingen ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein 26-Jähriger gegen 11.30 Uhr mit seinem BMW auf der L1078 von Bopfingen in Richtung Kirchheim unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, wie es im Polizeibericht heißt, kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab und krachte in ein Maisfeld. Der Mann und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die beiden in eine Klinik. (AZ)

Anja Lutz

73441 Bopfingen

Unfall