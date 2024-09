Vier Jahre altes Kind bei Unfall verletzt

Ein vier Jahre altes Kind und drei Erwachsene sind bei einem Unfall bei Dorfmerkingen verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr ein 22-Jähriger am Freitag, gegen 7.15 Uhr, von Dorfmerkingen in Richtung Oberriffingen. An der Kreuzung überfuhr er eine Stoppstelle und kollidierte mit einer vorfahrtsberechtigten 36-jährigen Frau, die mit ihrem Auto aus Richtung Oberriffingen kam. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und auf einem Acker zum Stillstand. Die beiden Fahrer sowie der 37-jährige Beifahrer im Auto der Frau und ein vierjähriges Kind im Fond wurden verletzt in Klinken gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. (AZ)

