Radfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in Neresheim einen Radfahrer zu Sturz gebracht und schwer verletzt. Dem Polizeibericht zufolge befuhr die 56-jährige Autofahrerin gegen 17 Uhr die B466 in Richtung Nattheim. Beim Abbiegen in die Straße Dossinger Tal übersah sie den dort fahrenden 33-jährigen Radfahrer. Es kam zur Kollision, wodurch der Radfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. (AZ)

