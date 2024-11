Kind wird bei Unfall in Nördlingen schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag um kurz nach 17 in Nördlingen an der Kreuzung Innerer Ring/Würzburger Straße ereignet. Eine 19-jährige Frau fuhr mit ihrem Kleintransporter den Inneren Ring stadtauswärts und wollte an der Kreuzung nach links in die Baldinger Straße abbiegen. Hierbei übersah sie laut Polizeibericht den entgegenkommenden Pkw einer 33-Jährigen, wodurch es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Zum Unfallzeitpunkt zeigte die Ampel für beide Verkehrsteilnehmer grün.

Bei dem Unfall wurden die Unfallverursacherin und ihr 20-jähriger Beifahrer sowie die Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das im Pkw befindliche vierjährige Kind der 33-Jährigen musste mit schweren Verletzungen in die Kinderklinik nach Aalen gebracht werden. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion schildert, ist der Zustand des Kleinkinds stabil, es befinde sich nicht in Lebensgefahr. Es sei aber in eine andere Klinik gebracht worden.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro. Die Feuerwehr Nördlingen war zu Verkehrsmaßnahmen hinzugezogen worden. (AZ/jltr)