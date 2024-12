Fahrzeuge prallen zusammen - Autofahrer schwer verletzt

Zwei Autos sind am Mittwochvormittag bei Alerheim zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer eines Kleintransporters von Appetshofen kommend, die Staatsstraße in Richtung Wörnitzostheim überqueren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Wagen, der auf der Staatsstraße in Richtung Fessenheim fuhr. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Unfallverursacher schwer verletzt. Der Fahrer des anderen Autos verletzte sich nur leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 25.000 Euro. (AZ)

