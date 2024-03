Nördlingen

18:00 Uhr

Sensationsfund: Kehrt das 3000 Jahre alte Schwert nach Nördlingen zurück?

In Nördlingen wurde bei Grabungen ein Schwert gefunden. Das ist ein dreiviertel Jahr her. Nun geht es um seinen Verbleib.

Plus Archäologen finden im Juni 2023 ein Bronzeschwert in einem Nördlinger Industriegebiet. Nach vielen Untersuchungen geht es nun um die Zukunft des Bodenschatzes.

Von Verena Wengert

Vor gut einem Dreivierteljahr hat ein Sensationsfund aus Nördlingen weltweit Schlagzeilen gemacht. The Guardian, BBC, CNN und eine Vielzahl anderer Medien trugen die Nachricht in die Welt hinaus, dass in einem Industriegebiet am Rande der Stadt ein gut 3000 Jahre altes Bronzeschwert ausgegraben wurde. Die Faszination bestand vor allem in der Tatsache, dass es in der Erde so gut konserviert wurde. Es glänzte beinahe noch im Licht. Von Nördlingen aus ging es für das Schwert für viele Untersuchungen nach München. Dort ist es immer noch. Allerdings könnte sich das bald ändern.

Wie in Gesprächen immer wieder zu erfahren ist, sind sich so gut wie alle Beteiligten einig, dass das Schwert seinen Weg zurück nach Nördlingen finden, bestenfalls im Stadtmuseum ausgestellt werden soll. Doch so einfach, wie es sich zunächst anhört, ist das Vorhaben nicht. Denn das Bronzeschwert gehört nicht der Stadt Nördlingen. Noch nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen