Schwörsheim

vor 18 Min.

So lange könnte die Baustelle an der Schwörsheimer Kirche dauern

In der katholischen Kirche in Schwörsheim können derzeit keine Gottesdienste stattfinden.

Plus Die Sicherheit im katholischen Gotteshaus ist in Schwörsheim gefährdet. Gottesdienste finden nun in der evangelischen Kirche statt, Pfarrer Swat weist auf eines hin.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Es kommt nicht alle Tage vor, dass eine Kirche geschlossen werden muss. Doch wenn die Sicherheit der Gläubigen gefährdet ist, bleibt den Verantwortlichen nichts anderes übrig. Diese Situation herrscht derzeit im Munninger Ortsteil Schwörsheim, wo die katholische Sankt Leonhardskirche nicht genutzt werden kann. Grund ist der Dachstuhl auf dem Kirchenschiff, der solche Mängel aufweist, dass er abzustürzen droht. Bei einer routinemäßigen Untersuchung von Bauexperten der zuständigen Diözese Eichstätt ist dieser Missstand Ende vergangenen Jahres zutage getreten. Dort wird derzeit überlegt, wie das Problem angegangen und gelöst werden kann. Der Turm des Gotteshauses weist keine Schäden auf. Was heißt das für die Gläubigen?

Pfarrer Tomasz Swat, Leiter der Pfarreien Hainsfarth, Schwörsheim und Megesheim, verwies im Gespräch mit unserer Redaktion auf die Ausweichmöglichkeit für die katholischen Gläubigen. Diese biete die nur wenige Meter entfernt liegende evangelische Kirche, die ebenfalls den Namen Sankt Leonhard trägt. Sie fungiere somit vorübergehend als eine Simultankirche, was sie bis Mitte der 1950er-Jahre ohnehin ganz offiziell war. 1958, als der Neubau der katholischen Kirche abgeschlossen war, endete das Simultaneum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen