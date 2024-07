Das ist zum Weiherfest in Seglohe geboten

Der Ursprung des Weiherfestes liegt fast 50 Jahre zurück: 1977 lockte ein spontanes Fest mit stimmungsvollem Lagerfeuer und Lampions zahlreiche Besucher, darunter auch viele Auswärtige an. Der Feuerschein war noch aus großer Distanz zu erkennen, weshalb viele Menschen darauf aufmerksam wurden und sich in der einmaligen Atmosphäre am Weiher zusammengesellten. Nach dem durchschlagenden Spontanerfolg war schnell klar: Das Weiherfest muss unbedingt in regelmäßigem Turnus wiederholt werden.

Seither feiert Seglohe alle zwei Jahre, an jedem ersten Augustwochenende, von Freitag bis Sonntag sein Weiherfest. Am Freitag, 2. August, ist es wieder so weit und am Weiher kann gefeiert werden. Um 20 Uhr spielt Viktors Secret und soll für einen großartigen Partyabend sorgen. Die Vorfreude auf eine unvergessliche “Nacht in Tracht” ist groß, heißt es in einer Mitteilung.

Feuerwerk bei Weiherfest, Musikkapelle Fremdingen spielt

Am Samstagabend sorgt die Stammkapelle des Musikvereins 1871 Fremdingen e.V. für Stimmung im Zelt. Ein unbestreitbarer Höhepunkt ist das Feuerwerk am Samstagabend, welches dieses Jahr von Böllerschützen eingeleitet wird. Gleich am Sonntagmorgen findet um 10 Uhr ein Gottesdienst am Weiher statt, welcher von der Jugendkapelle Fremdingen musikalisch untermalt wird. Anschließend sorgen die Jugendmusikanten für gute Unterhaltung beim Frühshoppen. Das Wettschwimmen für Kinder ist um 13.30 Uhr.

Eine große Gaudi werde sicherlich das Sautrogrennen für Jugendliche und jung gebliebene Erwachsene um 15 Uhr. Die Anmeldung zu den Wettbewerben muss bis 12.30 Uhr – ein kleiner Stand ist dafür aufgebaut – erfolgen. Während des Nachmittags unterhält das Vorstufenorchester Fremdingen-Maihingen die Gäste des Weiherfestes, bevor dann die Musikapelle Maihingen zur Brotzeit aufspielt. (AZ)