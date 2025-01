Serien-Ladendiebin in Verbrauchermarkt an den Langen Wiesen gefasst

In einem Verbrauchermarkt an den Langen Wiesen ist eine Ladiendiebin überführt worden. Die Frau entwendete am 2. Januar gegen 12.30 Uhr mehrere Lebensmittel. Ein Mitarbeiter hatte sie erkannt, da sie bereits auf vorhandenen Videoaufzeichnungen bei Diebstählen zu sehen war. Die 37-Jährige hat zwischen dem 21. Dezember und dem 2. Januar mehrere Waren in diesem Markt gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei 135 Euro. Die Frau erhielt ein Hausverbot und muss sich nun wegen mehrfachen Ladendiebstahls verantworten. (AZ)

Verbrauchermarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gesamtwert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis