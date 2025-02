Soll es zukünftig in der Ortsdurchfahrt Belzheim nur mit Tempo 30 vorangehen, wie es eine Bürgerin in einem Schreiben an den Gemeinderat beantragt hat? Diesen Tagesordnungspunkt diskutierte das Gremium beim jüngsten Gemeinderat in Ehingen am Ries am intensivsten.

