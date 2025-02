Manche Nördlingerin mag sich freuen, wenn ein Bus voller Touristen in Nördlingen ankommt – schließlich lebt man dort, wo andere Urlaub machen. Manch anderer ist vielleicht genervt davon. Doch, das machte Tourismuschef Daniel Wizinger im Stadtrat deutlich, die Stadt Nördlingen profitiert vom Tourismus. Nördlingen ist so beliebt wie nie. Wie drückt sich das in Zahlen aus?

Jan-Luc Treumann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Daniel Wizinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis