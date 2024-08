So war der erste Tag des Klimacamps in Nördlingen

Das Klimacamp in Nördlingen ist erst einmal nur ein einzelnes Zelt zwischen Kriegerbrunnen und Marktplatz. Ein Zelt und ein paar Banner. Und selbst bei denen sind sich die Aktivistinnen und Aktivisten noch nicht so sicher. Seit sie in den Morgenstunden mit dem Aufbauen angefangen haben, arrangieren sie die Banner immer wieder um: Den Spruch „Diese Wirtschaft tötet – Papst Franziskus“ oder doch lieber den Aufruf zu Mobilitätswende auf die Leine zwischen Zelt und Baum knoten? Immer wieder wird Papst Franziskus abgehängt und woanders platziert. Der fröhlichen Stimmung tut das nicht ab: Es ist eine Handvoll junger Leute, die da zu Deutschpop ihr Zelt aufschlagen, Solarpanels anrichten, Schlafsäcke aus einem Auto hertragen.

