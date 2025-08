Sommerfest vom Montessori-Kinderhaus St. Vitus in Amerdingen

Beim diesjährigen Sommerfest des Montessori-Kinderhauses St. Vitus wurde auf besondere Weise gefeiert – mit Liedern, einer Ausstellung und einem Überraschungsgast, der Groß und Klein begeisterte. Zu Beginn standen die Kinder selbst im Mittelpunkt: Mit strahlenden Augen und viel Stolz präsentierten sie auf der Bühne ein fröhliches Lied zum diesjährigen Jahresthema „Nachhaltigkeit“. In einer liebevoll gestalteten Ausstellung zeigten sie außerdem die vielfältigen Projekte, an denen sie im Laufe des Jahres gearbeitet hatten – von Upcycling-Kunstwerken bis hin zu kleinen Forscherexperimenten. Ein Höhepunkt des Festes war der Auftritt von Johannes Warth, der als Ermutiger und Kabarettist deutschlandweit bekannt ist. Mit wenigen Mitteln, aber umso mehr Fantasie, Humor und Herz sorgte er für leuchtende Kinderaugen – und gleichzeitig für viele lachende Gesichter nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen. Sein interaktives Bühnenprogramm verband Spiel, Spaß und kluge Impulse auf ganz besondere Weise. Johannes Warth verstand es, alle Anwesenden abzuholen und zum Lachen zu bringen. Ein rundum gelungenes Fest, das Gemeinschaft, Kreativität und Lebensfreude in den Mittelpunkt stellte – und noch lange in schöner Erinnerung bleiben wird.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!