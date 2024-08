Sommerlektüre: Was Rieser Politiker jetzt lesen

Im Sommer, in der Urlaubszeit, greifen viele Menschen zu einem guten Buch oder packen eines für die Reise ein. Auch wer zu Hause bleibt, kann es sich mit einer interessanten Sommerlektüre im Garten, auf dem Balkon oder dem Sofa bequem machen und den Alltag hinter sich lassen oder den eigenen Horizont erweitern. Was lesen der Landrat, die Bundestagsabgeordneten und die Bürgermeister im Sommer?

Landrat Stefan Rößle schreibt, dass er beruflich bedingt den ganzen Tag über und oft bis in die Nacht sehr viel lesen müsse – von Sitzungsvorlagen bis zu Bürgeranliegen, Gesetzesänderungen, Ministerialschreiben und E-Mails. Das Lesen von Büchern sei da fast nur im Urlaub eine Entspannung, auf die er sich dann aber freue. „Wenn ich nach einigen Urlaubstagen entspannt genug bin, gehe ich in eine Buchhandlung. Dort schaue mir die Auslagen und insbesondere die Bestseller durch und habe dann in der Regel bald ein oder zwei Bücher gefunden, die mich ansprechen.“ Momentan liest Rößle „Die 1% Methode - minimale Veränderung, maximale Wirkung“ von James Clear zu Ende. „Das Buch lässt sich sehr schön lesen und gibt mir auch einige ganz gute Inspirationen für den privaten und beruflichen Alltag.“ Neben dem Titel hat ihn auch der schöne Einband angesprochen. Wie er humorvoll bemerkt, sei ein schön gestaltetes Cover ähnlich wie bei Wein-Etiketten für seine Auswahl mit entscheidend.

Ulrich Lange sucht Momente des Schmunzelns

Und die Bundestagsabgeordneten? Ulrich Lange (CSU) liest im Sommer Axel Hacke, „Ein Haus für viele Sommer“. Er möchte bewusst zu nichts Politischem oder Juristischem greifen, sondern er suche fröhliche und hintersinnige Entspannung mit Momenten des Schmunzelns. Außerdem nimmt er sich Robert Seethalers „Ein ganzes Leben“ vor. Er freue sich auf die tiefgründige und zugleich bewegende Lebensgeschichte, in der man auch etwas über den historischen Hintergrund, das Leben in den Bergen, erfahre.

Christoph Schmid (SPD) antwortet: „Ich habe das große Glück, dass viele Sachbücher, die mich privat interessieren, auch sehr gut zu den fachlichen Anforderungen in meinem Politikbereich passen. So lese ich gerade die Analyse ‚Welt in Aufruhr‘ von Herfried Münkler, der aus der Vergangenheit Modelle zur künftigen Ordnung der Welt herleitet. Daneben liegt gerade ein Buch von Frank Dikötter zu China nach Mao, ‚Der Aufstieg zur Supermacht‘, auf meinem ‚Ungelesen-Stapel‘.“ Als großer Fan historischer Romane freue er sich auch auf „Die Waffen des Lichts“ von Ken Follett.

Maximilian Funke-Kaiser will sich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinandersetzen

Maximilian Funke-Kaiser (FDP) liest gerade „Der Medici-Effekt. Wie Innovation entsteht“ von Frans Johansson. Daneben „Wie gesund wollen wir sein? Warum KI und Digitalisierung das Gesundheitssystem menschlicher machen“ von Sven Jungmann und Thomas Lindemann sowie „Der Chip-Krieg. Wie die USA und China um die technologische Vorherrschaft auf der Welt kämpfen“ von Chris Miller. „Dieses Jahr hat meine Sommerlektüre auf jeden Fall einen starken thematischen Bezug zu meiner Arbeit als Abgeordneter. Die Sommerpause ist nicht nur eine Gelegenheit, um mit den Menschen in Bayern persönlich ins Gespräch zu kommen, sondern auch eine Möglichkeit, sich mit verschiedenen Perspektiven zu Fachthemen auseinanderzusetzen.“

Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner hat keine spezielle Sommer- oder Urlaubslektüre, er lese eigentlich das ganz Jahr über abends zum Einschlafen, wie er schreibt. Das bringe ihn auf andere Gedanken und helfe beim „Abschalten“. Derzeit lese er „Der bestirnte Himmel über mir: Ein Gespräch über Kant“ von Omri Boehm und Daniel Kehlmann. Der Philosoph und der Schriftsteller unterhalten sich darin über den Geist der Aufklärung und Kant und wie er unser Denken bis heute beeinflusst. Außerdem lese er den Krimi „Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert“ von Joël Dicker. Da Wittners Kinder momentan im „Asterix-Fieber“ seien, lese er auch viele Comics. „Das ist ansteckend und Asterix geht immer.“

Heydecker will Fremdsprachen-Kenntnisse auffrischen

Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker hat sich zwei Bücher vorgenommen. Als Erstes möchte er „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“ von Paul Watzlawick lesen. Der Psychologe, Kommunikationswissenschaftler und Vertreter des Konstruktivismus klärt darin über ein naives Verständnis von „der Wirklichkeit“ auf und zeigt, wie diese erst in der Kommunikation entsteht. Außerdem möchte Heydecker „Geschwister als Team“ von Nicola Schmidt lesen. „Aus gegebenem Anlass mit zwei kleinen Kindern zuhause“, wie er schreibt. Ebenso würde er gerne seine Französisch-Kenntnisse mit einem Lernbuch aufbessern.