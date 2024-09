Nach der Sommerflaute: Wie geht es dem Handel in Nördlingen?

Sonnenschein ohne Ende, mehr als 30 Grad Celsius in den Wetterapps – in den vergangenen Wochen hat sich der Sommer von seiner schönsten Seite gezeigt. Doch das war nicht die ganze Jahreszeit so – vor einigen Monaten war die Stimmung im Einzelhandel etwas betrübt. Damals verzeichneten die Händler geringere Umsätze, doch eine wirkliche Bilanz des Sommergeschäftes lässt sich jetzt erst ziehen. Das Wetter spielt je nach Branche eine ganz unterschiedliche Rolle.

Jan-Luc Treumann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis