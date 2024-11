Bundestagswahl: Christoph Schmid auf erstem Listenplatz

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid ist am Wochenende bei einer Bezirksversammlung der SPD-Schwaben in Augsburg auf den ersten Männerplatz der Bezirksliste für die kommende Bundestagswahl gewählt worden. Damit steigen seine Chancen, auf der Bayernliste wieder eine Platzierung unter den ersten zehn Bewerbern zu erreichen, die selbst bei einem insgesamt schlechten Abschneiden der SPD im Freistaat für ein erneutes Mandat reichen dürfte. Vor vier Jahren hatte Schmid Platz neun.

Unserer Redaktion gegenüber zeigte sich der Alerheimer am Sonntag zufrieden mit dem Ergebnis. Er sei optimistisch, auf dem Landesparteitag Anfang Dezember auf den vorderen Listenplätzen zu landen, um Nordschwaben auch in der nächsten Wahlperiode in Berlin vertreten zu können. Schmid bedauerte mit Blick auf die Frauenliste, dass die gebürtige Nördlingerin und in Wemding aufgewachsene Augsburger Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr den von ihr angestrebten ersten Platz nicht erreicht habe, weil sie in einer Kampfkandidatur gegen die Abgeordnete Heike Heubach unterlegen sei. Damit bestehe für Bahr nur noch eine geringe Chance auf einen Sitz im Bundestag.