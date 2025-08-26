Warum manche Menschen im Landkreis für ein Stück Blühwiese zahlen

Lila, vereinzelt rote Blüten ragen aus dem grünen Dickicht, Schmetterlinge flattern umher und die Köpfe einiger Sonnenblumen strecken sich dem Himmel entgegen, mittendrin steht ein Bänkchen aus Holz. Irgendwo hinter Amerdingen, zwischen Feldern und Wald, liegt dieser Streifen Natur. Die Blühfläche ist Teil eines Projekts des Bayerischen Bauernverbands, das Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen will, zu mehr Artenvielfalt beizutragen.

Gelbsenf, Pastinake, Phacelia, Sommerwicke... Lang ist die Liste an Gewächsen, die die Landwirt-Familie Starz auf 2000 Quadratmetern angebaut hat. „Bienenpower“ heißt das Saatgut, das sie dafür ausgestreut haben, erklärt Ralf Starz. Doch wie genau funktioniert das Blühpatenprojekt? Jeder, der möchte, kann einen gewissen Betrag an den BBV überweisen. Von dem gespendeten Geld legen Landwirte einen Teil ihrer Felder für einen Frühling und Sommer als Blühfläche an. Die Spender werden damit zu „Blühpaten“, erhalten eine Urkunde und können die Fläche selbst begutachten. Die Blühflächen sind mit einem Schild markiert, auf dem die Namen aller Spender genannt werden. Aktuell gibt es im Landkreis neben Amerdingen zwei weitere Standorte für Blühflächen, nämlich in Hoppingen und bei Wemding.

Paten für Blühflächen in Donau-Ries: So kam es zur Idee

Die Idee für die Blühflächen sei nach dem Volksbegehren zur Rettung der Bienen entstanden, erklärt Karlheinz Götz, Kreisobmann beim BBV Donauwörth. Die Landwirte hätten damals den Wunsch gehabt, etwas für die Artenvielfalt zu tun. „Diese Blühfläche ist eigentlich ein Biotop“, sagt Götz über die Wiese von Familie Starz bei Amerdingen. Es gebe viele Insekten, etwa Schmetterlinge, aber auch im Boden sei viel Leben. Götz betont: Die Landwirte beteiligten sich freiwillig – und sie machten es gerne, „auch wenn es manchmal ein Aufwand ist“.

Bauern, die die Blühflächen anbauen, bekommen nicht mehr oder weniger Geld, als wenn sie die Quadratmeter bewirtschaften würden, erklärt Michael Stiller, Geschäftsführer des BBV Donauwörth. Was er bedauerlich findet: Während es im ersten Jahr des Projekts kreisweit noch 181 Paten waren, sind es heuer nur noch 29. Wenn alle, die beim Volksbegehren für Bienenschutz unterschrieben haben, auch für Blühflächen spenden würden, gäbe es davon sehr viele mehr, sagt Stiller. Auf Seite der Landwirte wären jedenfalls genügend bereit, mitzumachen.

Blühflächenpatin erklärt, warum sie beim Projekt mitmacht

Den Leuten zeigen, „wie einfach Biodiversität ist“ – das war die Motivation, eine Blühfläche anzulegen, sagt Landwirtin Michaela Starz. „Wir sind nicht nur die bösen Bauern, die die Bienen kaputt spritzen.“ Obwohl sie eigentlich nur Spenden von Blühpaten für 1500 Quadratmeter erhalten hat, hat die Familie Starz 50 Quadratmeter auf eigene Kosten angesät. Christiana und Günther Kitzinger aus Bäumenheim sind zwei der Blühpaten der Fläche in Amerdingen. „Ich fand die Idee einfach ganz toll“, sagt Christiana Kitzinger. Sie hätte zuhause gar nicht die Möglichkeit, so eine große Fläche für die Artenvielfalt anzulegen. Ob sie nächstes Jahr wieder spenden wird? „Mit Sicherheit.“ Wer ebenfalls Blühpate werden möchte, findet genauere Informationen auf der Website des BBV.