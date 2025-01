Herkheimer Schützen veranstalten Spendenschießen für den guten Zweck

Zum Ausklang der Weihnachtsferien beziehungsweise zum Start ins neue Jahr gibt es gleich am ersten Wochenende des neuen Jahres in einem Nördlinger Stadtteil eine besondere Veranstaltung: Ein Spendenschießen für den guten Zweck.

Dominik Schwarz ist Vorsitzender der Adlerberg-Schützen Herkheim und schildert, dass der Verein beispielsweise im vergangenen Jahr schon ein Spendenschießen durchgeführt hat. „Letztes Jahr war es zugunsten unserer Freunde von der Feuerwehr, weil das Fest anstand“, sagt Schwarz, man habe damit die Festdamen unterstützt. „Jetzt haben wir gesagt, ein wohltätiger Zweck wäre was Schönes, um diejenigen zu unterstützen, die es nicht so gut haben im Leben.“ Daher wollen die Adlerberg-Schützen die Einnahmen aus dem Schießen in diesem Jahr an die Kartei der Not spenden, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Spendenschießen in Herkheim für den guten Zweck am 5. Januar

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 5. Januar, von 15 bis 18 Uhr im Gemeindezentrum statt, bei der sich die Herkheimer Schützen über viele Besucherinnen und Besucher aus dem Stadtteil, aber auch darüber hinaus, freuen. Teilnehmen könnten alle Interessierten, „vom Kind bis zum 100-Jährigen“, so Schwarz. Alle Teilnehmenden bezahlen ein Startgeld von fünf Euro und haben dafür fünf Schuss zur Verfügung. Bereits das Startgeld soll der Kartei der Not gespendet werden. Außerdem wird der Erlös von Kaffee und Kuchen für das Hilfswerk zur Verfügung gestellt.

Geschossen wird an Schießständen, das sei ähnlich wie beim Biathlon, sagt Schwarz, nur, dass man auf eine einzelne Scheibe schieße. Der Abstand beträgt zehn Meter. Die Schüsse sollte man sich gut einteilen, denn einen Nachschlag kann man sich nicht noch einmal erkaufen. Das sei in Anbetracht der Zeit und der Zahl der Schießstände nicht möglich, so Schwarz. Der beste Schuss des Tages gewinne den Hauptpreis: eine Reise nach Straßburg zu Markus Ferber (CSU), Mitglied des Europäischen Parlaments.

Kartei der Not wird unterstützt: Preise bei Tombola in Nördlinger Stadtteil zu gewinnen

Zur gezahlten Startgeldgebühr erhält jede Person zudem ein Los für eine Tombola, bei der es die verschiedensten Preise zu gewinnen gibt, man habe von diversen einheimischen Firmen Unterstützung bekommen, es gebe aber auch normale Haushalts- oder Gebrauchsgegenstände, die mit einem Los ergattert werden könnten.

Im Vorfeld seien für so eine Veranstaltung natürlich verschiedene Vorbereitungen zu treffen, von der Organisation der Kuchen bis zum Herrichten der Schießstände. „Vergangenes Jahr war es ein schönes Event und ich hoffe, dass es auch in diesem Jahr für den guten Zweck Anklang findet“, so Schwarz.