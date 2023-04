Spielplätze im Ries

Das sind Spielplätze mit schönem Ambiente in der VG Oettingen

Plus Drei der schönsten Spielplätze in der Verwaltungsgemeinschaft sind in Ehingen am Ries, in Oettingen und in Steinhart zu finden.

Von Pauline Herrle Artikel anhören Shape

Ruhige Wälder, schöne Aussichten und eine imposante Burgruine – die Spielplätze in der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen und ihren Ortsteilen versprechen vor allem eines: schöne Umgebungen. Insgesamt 22 Spielplätze konnten wir in der Umgebung von Oettingen ausfindig machen. Drei der schönsten Anlagen stehen in Ehingen am Ries, in Oettingen und in Steinhart, einem Ortsteil der Gemeinde Hainsfarth.

Spielplatz am höchsten Punkt des Dorfes mit Blick ins Ries

Der Spielplatz in Ehingen am Ries besticht durch seine Lage: Am höchsten Punkt des Dorfes bietet der Platz während des Spielens einen wunderschönen Ausblick über das Ries. Umringt von hohen Bäumen können die Kleinsten auf einer Seilbahn entlang der schönen Aussicht fahren oder auf einem im Kreis angeordneten Schaukelgerüst mit Freunden gemeinsam schwingen.

