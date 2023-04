Nördlingen

Nördlingen hat außergewöhnliche Spielplätze abseits der geschäftigen Stadt

Auf dem Spielplatz in den Frickhinger Anlagen in Nördlingen werden die Kleinen zu Rittern und Burgfräulein.

Plus 17 Spielplätze gibt es in der Stadt Nördlingen. Manch einer bietet sogar eine Burganlage an. Andere punkten mit tollen Klettergerüsten und einer tollen Aussicht.

In diesem dritten Teil unserer Spielplatz-Serie stellen wir uns die Frage: Wo gibt es in der Kreisstadt Nördlingen die schönsten Spielplätze? Insgesamt 17 Spielplätze befinden sich in der Altstadt und außerhalb der Stadtmauern in den verschiedenen Vierteln. Die 17 Plätze bieten den kleinsten Stadtbewohnern Spiel und Spaß – abseits vom geschäftigen Treiben der Stadt. Heute stellen wir Ihnen drei davon etwas genauer vor.

Bei einem Spaziergang um die Nördlinger Stadtmauer liegen viele verschiedene Spielplätze auf dem Weg. Besonders auffällig ist dabei der Spielplatz bei den Frickhinger Anlagen. Denn hier thront eine Burg, auf der die Nördlinger Flagge weht. Auf dem Klettergerüst in der Form einer kleinen Burganlage können die Kinder zum Ritter oder Burgfräulein werden und auf die Burg klettern, auf den Burgmauern entlanglaufen und auf einer Rutsche oder einer Feuerwehrleiter hinunterrutschen. Auch eine Schaukel, ein kleines Karussell und ein weiterer Rutschenturm sind an den Frickhinger Anlagen zu finden. Die ruhige Lage in der Natur, abseits der viel befahrenen Straßen, lädt hier zum längeren Verweilen für die Eltern und zum Spaß haben für die Kinder ein.

