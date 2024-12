TSV Nördlingen und Rieser Nachrichten lassen die Pfeile fliegen

Die PDC Darts-Weltmeisterschaft beginnt am kommenden Sonntag und versetzt die wachsende Fangemeinde dieses Präzisionssports bereits in Aufregung. Schon einen Tag vorher sorgen die Abteilung Fußball des TSV Nördlingen und die Rieser Nachrichten für einen Hauch von „Ally-Pally-Feeling“ in Nördlingen, denn am Samstag findet erstmals die Darts Night in der Hermann-Keßler-Halle statt. 140 Spielerinnen und Spieler werden ab 15 Uhr auf 16 Boards mit Steeldarts um den Sieg spielen. Auch wenn das Turnier längst ausgebucht ist, sind interessierte Zuschauer sehr willkommen – für sie wird einiges aufgeboten.

Wie kommen die TSV-Fußballer dazu, sich im Darts zu engagieren? Diese Frage beantwortet der Sportliche Leiter Julian Brandt gerne: Man habe sich hier an den Darts-Turnieren in Wassertrüdingen orientiert, die vom Vater eines TSV-Spielers organisiert werden. „Einige unserer Spieler spielen außerdem Darts, und ein Turnier gab es noch nicht in Nördlingen“, sagt Brandt. So habe sich im Verein eine kleine Gruppe gebildet, die sich damit beschäftigt hat, ob man eines auf die Beine stellen könne. Schnell sei man dann mit den Rieser Nachrichten in Kontakt gekommen, wo auch große Lust bestand, ein Turnier mitzugestalten.

1. Darts Night Nördlingen: Bis zu 140 Spieler werden beim Turnier teilnehmen

Die Hermann-Keßler-Halle bietet laut Brandt perfekte Voraussetzungen, ein großes Turnier durchzuführen. Die Boards mit Computer, Bildschirm und passender Darts-Software kommen von Jürgen Zimmermann vom Tretlager Wassertrüdingen, der als Turnierausstatter in der Region wohlbekannt ist und unter anderem auch stets das etablierte jährliche Dartturnier in Megesheim unterstützt. Auf den Bildschirmen können Zuschauer das Geschehen sofort nachverfolgen und zum Beispiel den Spielstand und die Averages der Spieler ablesen. Zwei sogenannte Practice-Boards zum Einspielen wird Zimmermann ebenfalls mitbringen.

Eigentlich peilten Julian Brandt und seine Mitstreiter für die erste Auflage der Darts Night in Nördlingen ein Teilnehmerfeld von 128 Spielern an – man wollte sich zum Start nicht übernehmen. Das Interesse der regionalen Dartspieler aber ist groß: Innerhalb einer Woche nach der Ankündigung des Turniers in den sozialen Medien waren so viele Anmeldungen eingegangen, dass auf 140 Teilnehmer aufgestockt wurde. Damit wird die Darts Night aus dem Stand eines der größten Turniere seiner Art im Landkreis werden. Laut Jürgen Zimmermann müsse man allerdings auch immer mit einigen Nichtantritten rechnen. Bei der Mindestspielerzahl von 128 werden in jedem Fall 256 Dart-Matches am Samstag in der Halle stattfinden.

Top-Favoriten treffen auch auf Nördlinger Bayernliga-Fußballer

Mitglieder zahlreicher Dart-Vereine der Region haben sich angemeldet, Spieler verschiedenster Altersklassen wollen sich am Samstag miteinander messen – es werde „ein bunt gemischtes Feld“, so Brandt vorab. Auch aus TSV-Reihen sind Darter dabei: Unter anderem haben sich aus der Bayernliga-Mannschaft Torjäger Simon Gruber und Verteidiger Nico Schmidt angemeldet, auch U23-Torwart Robin Oettle und sein Mannschaftskollege Fabio Siebachmeyer werden ans „Oche“ treten (so heißt beim Darts die Abwurflinie, die exakt 2,37 Meter vom Dartboard entfernt ist).

Ob die Fußballer mit den Turnierfavoriten mithalten können, wird sich zeigen. Jürgen Zimmermann kennt die Namen, auf die zu achten sein wird. Als Top-Favoriten macht er den Nördlinger Bernd Strauß aus, der für den DSV Finnigan's Harp Nürnberg in der 2. Bundesliga spielt. Stark einzuschätzen seien außerdem der mehrfache Turniersieger Ulrich Egger, der Mannschaftskollege von Bernd Strauß Tim Weber, der Bopfinger Matthias Glorian und Lukas Miller aus Donauwörth.

Musik, Essen, Getränke und eine Tombola runden das Dartturnier in Nördlingen ab

Das Turnier unterteilt sich in eine Gruppen- und eine K.-o.-Phase, gespielt wird im Modus 501 Double-Out, Best of Five. Das heißt: Für einen Satz muss man 501 Punkte vor seinem Gegner auf null herunterspielen, der letzte Dart muss in ein Doppelfeld. Mit drei gewonnenen Sätzen gewinnt man sein Match. Immer die zwei besten einer Vierergruppe ziehen in die K.o.-Phase ein, je nach endgültiger Teilnehmerzahl kann es auch für einige Gruppendritte reichen. Für die ersten drei Plätze gibt es am Ende einen Pokal und Geldpreise, für das höchste Finish gibt es zudem einen eigenen Pokal. Das Finale dürfte gegen 23 Uhr anstehen, abhängig davon, wie lange die Spiele vorher dauern.

Wer nun Lust hat, sich das Turniergeschehen anzusehen, darf sich außerdem auf Musik, Essen und Getränke freuen. Für das leibliche Wohl sorgt das bewährte Kiosk-Team der TSV-Fußballer. Es ist geplant, dass am Rand des Turniers Darts-Ausstattung wie Boards, Pfeile und Flights zu erwerben sein wird, obendrein wird eine Tombola veranstaltet. Preise sind unter anderem zwei Tickets für ein Eishockey-Spiel des ERC Ingolstadt und zwei Tickets für ein Fußballspiel des FC Ingolstadt.