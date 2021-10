TC Bopfingen: Ein schlechtes Jahr für die Jugend

Für die meisten Teams lief die vergangene Saison beim TC Bopfingen gut. Weshalb sich der Jugendwart jedoch enttäuscht zeigte.

Nachdem die Generalversammlungen beim Tennis-Club Bopfingen aufgrund der Corona- Pandemie im Frühjahr 2020 und 2021 nicht abgehalten werden konnte, sind die Mitglieder unter Einhaltung der 3G-Regel sowie der gültigen Hygienevorschriften am vergangenen Samstag auf der Tennisanlage in Bopfingen zusammengekommen.

So konnte der Vorstandsvorsitzende des Tennis-Clubs Bopfingen, Werner Tschunko, seit langer Zeit wieder zahlreiche Mitglieder und zu Ehrende im Clubhaus des TC Bopfingen zur Generalversammlung begrüßen.

Werner Tschunko ließ die Saison 2021 Revue passieren. Neben der Verbandsrunde gab es als einzige Veranstaltung das Leistungsklassenturnier Ipf-Cup, der wieder ein voller Erfolg war.

Tschunko dankte auch Helmut Sing für die Platzinstandsetzung sowie seine tägliche Arbeit, Mühe und Zeit, die er in die Tennisplätze steckt. So sorge er für eine der schönsten Tennisanlagen weit und breit. Damit dies auch so bleibt, werden in den nächsten Wochen bauliche Renovierungsarbeiten an der Treppe und Terrasse und der Bau einer Tribüne stattfinden.

Tschunko blickte auf eine erfolgreiche Saison 2021 zurück. Die Damen 2 steigen in die Bezirksstaffel 1 auf. Die Damen 1 waren Gruppensieger in der Bezirksoberliga, aber sie haben das Relegationsspiel in die Verbandsliga ganz knapp mit 4:5 verloren. Die SPG der Damen 50 mit Zöbingen belegten 2019 den 1. Platz, sind aber aufgrund von Corona 2020 und 2021 nicht mehr angetreten.

Die Herren 60 hatten krankheitsbedingt eine schwere Saison und steigen in die Württembergliga ab – was, wie der Name schon sagt, aber immer noch eine enorm hohe Spielklasse ist. 2022 ist geplant, dass sie in die Altersklasse zu den Herren 65 wechseln.

Die Herren 2 erkämpften sich souverän den Aufstieg in die Bezirksklasse 2 und die Herren 1 erreichten einen guten 2. Platz in der Bezirksoberliga. Auch die Hobby-Mannschaft hatte wieder Spaß an der Spielrunde.

Nach so langen Pausen war eine Teilnahme nicht möglich

Jugendwart Christoph Leuze war leider sehr enttäuscht, da aufgrund von Corona nur eine Juniorinnen-U18-Mannschaft an der Verbandsrunde teilnehmen konnte. Für viele Kinder und Jugendliche war es nach so langen Pausen ohne Training nicht möglich, an den Verbandsspielen teilzunehmen. Aber erfreulich sei, dass im Winter wieder viele Kinder und Jugendliche beim Tennis-Training dabei sind.

Schatzmeisterin Ute Enzi legte die Jahresberichte aus 2019 und 2020 vor, da 2020 keine Generalversammlung stattfinden durfte. Beide Jahresberichte wiesen eine gesunde Finanzsituation aus. Im Anschluss an die Berichte wurden Kassier und der gesamte Vorstand von der Versammlung einstimmig entlastet.

Der nächste Tagesordnungspunkt waren die Wahlen - der komplette Vorstand stellte sich wieder zur Wahl zur Verfügung. Erfreulicherweise konnten für den Beirat junge Mitglieder dazugewonnen werden. Der restliche Vorstand wurde einstimmig bestätigt und wiedergewählt.

Als letzten Punkt konnte der TC Bopfingen seine langjährigen Mitglieder ehren, auch wenn manche aus gesundheitlichen Gründen die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen konnten. Danach gab es noch eine Überraschung für Kassenprüfer Eugen Abele – er war 25 Jahre Schatzmeister und 19 Jahre zweiter stellvertretender Vorsitzender beim Tennis-Club Bopfingen. Aufgrund seiner Verdienste und hervorragenden Arbeit beim Neubau 2003 des TC Bopfingen ernannte die Versammlung Eugen Abele zum Ehrenmitglied. (pm)