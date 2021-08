Fünf Tage altersgerechtes Training

Die Fußballschule des FC Augsburg macht zum wiederholten Male beim FSV Reimlingen Station. Virtuelle Fragestunde mit einem FCA-Profi als Höhepunkt

Egal, ob Passspiel, Torschuss oder Dribblings – wenn die Fußballschule des FC Augsburg ihre Zelte aufschlägt, ist für jeden begeisterten Nachwuchskicker das passende Programm dabei. Auch bei der Campdauer wird jeder und jede fündig, denn mittlerweile bietet die Fußballschule sowohl mehrtägige Ferien- und Wochenendcamps als auch über mehrere Wochen verteilte Einheiten an, so zum Beispiel das Fördertraining. Zudem bleibt neben ganz viel Fußball natürlich genügend Zeit, um neue Freundschaften zu schließen und einen spannenden sowie sportlichen Sommer zu erleben. Seit 2013 betreibt der FCA seine Fußballschule unter dem Motto: „Trainieren wie die Profis“. Die FCA-Fußballschule möchte damit seinen jüngsten Fans den FC Augsburg zum „Anfassen“ präsentieren und den Gedanken der FCA-Familie in die Region tragen. Die Angebote der Fußballschule richten sich an alle Kinder und Jugendlichen in der Region.

Dieses Jahr war die FCA-Fußballschule bereits zum wiederholten Male beim FSV Reimlingen zu Gast. Beim fünftägigen Feriencamp hatten die Kids die Chance, an einem professionellen, erlebnisreichen und gleichzeitig altersgerechten Fußballtraining teilzunehmen. Das Training fand entsprechend der FCA-Ausbildungsphilosophie statt und setzte sich zum Ziel, die Basistechniken der Nachwuchskicker zu verbessern.

Als besonderes Highlight neben den zwei täglichen Trainingseinheiten durften sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf eine virtuelle Fragestunde mit einem FCA-Profi freuen, der sich live aus der WWK-Arena in das Camp schaltete. Nicht zu kurz kamen natürlich die rot-grün-weißen Farben des FCA: So rundeten ein offizielles Nike-Trainingsoutfit inklusive Trikot, Hose und Stutzen sowie ein Turnbeutel, ein Pokal, eine Urkunde, ein Trainingsball und eine Trinkflasche das Paket ab.

Neben den Feriencamps bietet die FCA-Fußballschule weitere spannende Camps an: Zu einem der Höhepunkte gehört etwa das jährliche Urlaubscamp, das im Pitztal stattfindet. Dazu bietet das Fördertraining ambitionierten Nachwuchskickern die Möglichkeit, neben dem Vereinstraining an ihren Entwicklungsfeldern zu arbeiten. Alle Angebote der FCA-Fußballschule sind unter www.fussballschule-fcaugsburg.de zu finden.