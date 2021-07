Noch eineinhalb Wochen bis zum Saisonstart

Saisonvorbereitung der Vereine geht in den Endspurt

Durch die zweite Runde des Toto-Pokals wurden einige bereits vereinbarte Testspiele abgesagt, dennoch fanden noch zahlreiche Vorbereitungsspiele statt.

Der SV Mauren fertigte den SC Unterliezheim 7:1 ab. Sieben verschiedene Torschützen zeichnen das Bild einer ausgeglichen besetzten Mannschaft: Niklas Schabert, Sven Schreitmüller, Lukas Pickel, Volker Eberle, Markus Schmidt, Marc Enderes und Jonas Schön. Zum zwischenzeitlichen 1:1 traf Nikolai Kunert. Nur einen Tag später siegte der SV Mauren erneut: Beim SV Eggelstetten traf Marc Enderes in der 62. Minute zum einzigen Tor.

Sportclub D.L.P. gegen Tapfheim in bester Torschusslaune

Die SpVgg Deiningen verlor beim BC Schretzheim 2:3. Die Rieser lagen bereits 0:3 in Rückstand, ehe Tim Betzler mit zwei späten Toren (86./88.) das Ergebnis noch verschönerte. Gut in Schuss präsentierte sich der Sportclub D.L.P. beim 7:1-Sieg gegen den SC Tapfheim. Christoph Ulrich glänzte als vierfacher Torschütze. Zudem trafen Pascal Heinze (2) und Daniel Meyer. Auch das einzige Tor der Heimelf erzielten die Rieser per Eigentor von Sven Elz zum 1:5. Der Lauber SV unterlag dem FC Maihingen 1:3. Der Kreisligist führte zur Pause durch die Treffer von Gabriel Rutz (5.) und Dominik Göck (35.) 2:0. Philip Baumann konnte durch einen Strafstoß in der 79. Minute verkürzen, doch eine Zeigerumdrehung später stellte Maximilian Steger das Endergebnis her.

Die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen gewann gegen den TSV Ellgau durch das einzige Tor von Tom Berger (43.) 1:0. Der FSV Flotzheim behielt gegen den TSV Harburg mit 3:2 die Oberhand. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Paul Hauk zum 1:0 (53.). Daniel Ott glich nach einer Stunde aus, doch mit einem Doppelschlag von Maximilian Döbler und Elion Shala (74./76.) zogen die Gastgeber auf 3:1 davon. Der Anschlusstreffer von Matthias Pickel kam zu spät (88.).

Der SV Schwörsheim-Munningen gewann gegen den B-Klassisten FC Nordries 4:1. Die Gäste gingen zwar bereits nach zehn Minuten durch Sasha Hönle in Führung, doch zwei Minuten später stand es bereits 2:1 durch die Treffer von Luis Ziegler und Sebastian Ziegler. Erneut S. Ziegler und Max Schwab erzielten die weiteren Tore. Die SpVgg Minderoffingen gewann gegen den B-Klassisten SV Grosselfingen 3:0. Rückkehrer Adrian Stimpfle (2) und Ralf Mayer waren die Torschützen. Die SG Niederhofen-Ehingen/SV Hausen-Schopflohe und die SG Dorfkemmathen/Sinbronn trennten sich 1:1. Die von Markus Käser in der 55. Minute vorgelegte Führung wurde von den Gästen in der 85. Minute egalisiert.

Weitere Ergebnisse: SpVgg Brachstadt-Oppertshofen – FSV Reimlingen 2 0:0, TSV Ebermergen – TSV Wittislingen 3:1, TSV Unterringingen 2/SV Hohenaltheim 2 – FC Gundelfingen 2 1:4, TSV Hainsfarth – VfB Tannhausen 2:2.

Am heutigen Mittwoch (19 Uhr) empfängt der SV Wechingen die FSG Mündling/Sulzdorf. (jais)