Rückblick auf ein Jubiläumsfest der Superlative

Zwei-Jahres-Bilanz und Neuwahlen beim Tennisclub Riesbürg

Zur Generalversammlung des Tennisclubs Riesbürg begrüßte 1. Vorsitzender Alfred Singer neben einigen Ehrengästen zahlreiche Mitglieder. Coronabedingt waren in einem Mammutprogramm zwei Jahre aufzuarbeiten, aber die Freude über ein lange vermisstes Wiedersehen überdeckte die langen Redezeiten.

Schwerpunkt von Singers Ansprache war natürlich die 40-Jahr-Feier 2019, für die dem Vorstand superlative Lobesworte nur so heraussprudelten. Vom Wetter über die Küche, die Organisation, die Mithilfe vieler beim Auf- und Abbau, dem Tennisturnier bis hin zu einer überwältigenden Resonanz durch die Bevölkerung sei es ein Fest der Extraklasse gewesen. Immerhin konnten 2019 die traditionellen Veranstaltungen wie Sonnwendfeier, Clubmeisterschaft, Eltern-Kind-Turnier, Jugendclubmeisterschaften und Waldweihnacht mit gewohnt guter Beteiligung durchgeführt werden. 2020 kam dann das wörtlich zu nehmende Seuchenjahr. Wenn überhaupt, konnten wenige Feiern und kaum Tennissport nur unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Diese Zeit wurde aber genutzt, um notwendige Arbeiten auf der Halde vorzunehmen. In seiner Vorschau für 2021 betonte Alfred Singer die rege Mithilfe zum Präparieren der Plätze, die nach den Lockerungen des Lockdowns auch schon wieder gut bespielt werden. Dies liege auch an der gestiegenen Mitgliederzahl, die an der 200er-Marke kratzt.

Positiv angenommen werde auch das von Volker Roocks durchgeführte Training für Jedermann, das sowohl Anfänger wie auch aktive Spieler umfasst. Abgesagt wurden bereits die Sonnwendfeier und das Weinfest, für die stets stimmungsvolle Waldweihnacht gebe es noch keine Prognose.

In ihrem Kassenbericht konnte Regina Singer von erfreulichen Einnahmen dank des Jubiläums und somit einem guten Kassenstand berichten. Die Ausführungen des Sportwarts Steffen Singer und der Jugendwartin Melanie Slavik spiegelten die Auswirkungen der Pandemie wider. In den abgewickelten Wettbewerben konnten gute Ergebnisse eingefahren werden, mit Höhen und Tiefen wie im Sport üblich.

Bei den Neuwahlen mussten drei Vorstandsposten neu besetzt werden. So ersetzt Ralf Lindner Regina Singer nach vielen arbeitsintensiven Jahren, Christina Spieth Beate Vierkorn als Festwart und Klaus Puchinger Werner Betzler als Kassenprüfer. Als neuer Beisitzer konnte Markus Wohlfahrt gewonnen werden. Singer bedankte sich für die langjährige Mitarbeit bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern und bei der bisherigen Trainerin Simone Knaub mit einem Präsent.

Zum Abschluss wurden für 25 jährige Vereinszugehörigkeit Josef Schneller und Herbert Gritzbach mit der Ehrennadel in Silber und einer Urkunde geehrt. (pm)