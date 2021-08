Lohengrin-Mitglied seit 60 Jahren

Lohengrin Munningen zieht Bilanz von zwei schwierigen Jahren und ehrt langjährige Mitglieder

Nach dem coronabedingten Ausfall der Generalversammlung 2020 freute sich 1. Schützenmeister Andreas Beck um so mehr, zur 61. Generalversammlung des Schützenvereins Lohengrin Munningen 53 Mitglieder begrüßen zu dürfen. Sein besonderer Gruß galt dem 1. Bürgermeister Dietmar Höhenberger, den Gemeinderäten sowie den Ehrenmitgliedern und dem stellvertretenden Gauschützenmeister Karl Gnugesser.

Beck bedankte sich bei allen Mitgliedern für die Unterstützung und die geleistete Arbeit in den Jahren 2019 und 2020. Der Verein besteht aktuell aus drei Abteilungen (Schützen, Böllerschützen, Kegler) und verzeichnete zum 31. Dezember 2020 273 Mitglieder.

In den Berichten der beiden Sportwarte (Gerhard Zellinger, Schützen, und Manuel Mayr, Kegler) wurde auf die sportliche Bilanz der Jahre 2019 und 2020 mit Höhen und Tiefen hingewiesen. Anschließend erläuterte Kassiererin Andrea Erdle die solide Finanzlage des Schützenvereins.

Im Jahresrückblick des Vorstandes berichtete Andreas Beck von den verschiedenen Schießaktivitäten und Veranstaltungen, die wesentlich von der Corona-Pandemie überschattet worden sind. Beck bedauerte dabei besonders die coronabedingten Einschränkungen im Vereinsleben seit dem Frühjahr 2020 sowie die daraus resultierenden Defizite im finanziellen und gesellschaftlichen Bereich. In seinem kurzen Ausblick auf das weitere Jahr 2021 hoffte er, dass die Durchführung einer – wenn auch reduzierten – Kirchweih im Herbst möglich sei.

Im weiteren Verlauf wurden vom 1. Schützenmeister sowie vom stellvertretenden Gauschützenmeister Karl Gnugesser zahlreiche Ehrungen vorgenommen. Unter anderem wurden dabei folgende Auszeichnungen verliehen: Ehrungen für das Jahr 2019: 25 Jahre: Irene Beck, Robert Klein, Sibylle Hügel, Andreas Beck, Alexander Pollithy. – 40 Jahre: Helmuth Beck jun., Karl Oberhauser jun, Kurt Meyer, Willi Hertle, Willi Gruber, Fritz Engelhardt, Ulrike Winter-Schrafl, Gerhard Zellinger, Günther Dehm. – 50 Jahre: Hans Dauser, Franz Michel, Ernst Renner, Ernst Weng.

Aufgrund ihrer Verdienste für den Verein wurden folgende Personen mit der Ehrennadel für treue Mitarbeit geehrt: Dieter Schneele, Hans-Georg Erdle, Alexander Beck. Die vierte Mannschaft der Schützen wurde mit dem Sebastianstaler in Bronze geehrt: Jan Erdle, Andreas Zellinger, Patrick Bühler, Jonas Seefried. Für ihre Verdienste wurden folgende Personen geehrt: Gauehrenzeichen in Bronze für Kathrin Mädler. – Sebastianstaler in Bronze für Bernd Beck, Birgit Kienberger, Stefan Melzer, Günther Schwab.

Ehrungen für das Jahr 2020: 40 Jahre: Josef Zellinger, Harald Kienberger, Eduard Kienberger, Thomas Wagner, Werner Beck, Martin Gruber, Albert Kienberger. – 50 Jahre: Heinz Wagner, Alfred Leberle, Maximilian Mädler, Wolfgang Nowatschek. – 60 Jahre: Karl Oberhauser, Paul Kienberger, Theo Schneller, Adolf Huggenberger, Fritz Gebert, Fritz Renner, Helmuth Beck, Friedrich Weng. – Böllerschützenehrenzeichen des BSSB in Silber: Alexander Pollithy. (gsc)