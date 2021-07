Nördlinger U15 verpasst das Halbfinale

Im Landesfinale des Baupokals landet das Leister-Team letztlich auf Rang fünf

Die U15-Junioren des mittelfränkischen TSV 1860 Weißenburg haben den Titel beim Bayerischen Baupokal-Wettbewerb geholt. In Neumarkt bezwang der Junioren-Bayernligist den Nachwuchs der SpVgg GW Deggendorf mit 1:0. Die von Markus Leister betreute U15 des TSV Nördlingen wurde Fünfter im Feld der acht Mannschaften.

Im Eröffnungsspiel gegen den Titelverteidiger FC Ingolstadt 04 trennte man sich nach zweimal 14 Minuten 1:1. Nach zwei Chancen der Schanzer, die Torwart Raphael Ulrich entschärfen konnte, gingen die Rieser mit dem ersten guten Angriff sogar in Führung. Nach einem Einwurf konnte sich Tom Müller bis zur Grundlinie durchsetzen und seinen Querpass musste der mitgelaufene Theo Peter nur noch am Torwart vorbei einschieben. Allerdings kassierte der TSV-Nachwuchs kurz darauf den völlig überflüssigen Ausgleich nach einem schweren Abwehrfehler. Im zweiten Spiel gegen die starke Truppe aus Deggendorf war bei der 0:2-Niederlage nichts zu holen, wenngleich die Rieser beim Stand von 0:1 eine klare Gelegenheit zum Ausgleich kläglich vergaben.

So war vor dem letzten Gruppenspiel schon klar, dass man auf Schützenhilfe der Deggendorfer angewiesen war, um noch ins Halbfinale einziehen zu können. Voraussetzung dafür war ein eigener hoher Sieg gegen die SK Lauf bei einer gleichzeitigen Niederlage der Ingolstädter. In einem schwachen letzten Gruppenspiel gelang nur ein Treffer (Torschütze Tom Müller), was letztendlich nur zum dritten Platz in der Gruppe reichte. So standen die TSV’ler im Spiel um Platz fünf gegen die JFG Churfranken, das die Rieser dann nach einer wiederum nicht berauschenden Leistung doch deutlich mit 4:0 für sich entscheiden konnten (Torschützen: Theo Peter 2, Jonas Wundel, Tom Müller).

Fazit von TSV-Trainer Leister: „Bei diesem Turnier wäre auf jeden Fall die Halbfinalteilnahme möglich gewesen. Dafür hätte sich die Truppe nach respektablem Start aber steigern müssen und diese große Möglichkeit mit mehr Gier angehen müssen.“ Für den Sieger TSV 1860 Weißenburg gab es nicht nur den begehrten Wanderpokal des größten U15-Junioren-Turniers Europas, in den kommenden Osterferien geht es zudem für 20 Personen ab zum Trainingslager in den Süden Europas. „Die Bayerische Bauwirtschaft gratuliert natürlich den Weißenburgern zum Sieg im Landesfinale. Vor allem aber freut es uns, dass dieses Endrundenturnier mit den acht Teams überhaupt stattfinden konnte und wir den Junioren zusammen mit dem BFV dieses Fußballangebot nach den besonders für sportbegeisterte Kinder schweren letzten Monaten machen konnten“, so Andreas Büschler, Geschäftsführer beim Landesverband Bayerischer Bauinnungen. (jais)

TSV Nördlingen U15: Raphael Ulrich (Felix Strauß); Dominick Bittner, Aleksandar Damyanov, Max Forisch, Tom Müller, Philipp Köhn, Jonathan Hänlein, Leander Hubel, Jurgis Homoki, Theo Peter, Linus Volk, Jonas Wundel, Denis Novacovici.