Auf der Marienhöhe eine Macht

Drei 6:0-Heimerfolge für den Nördlinger Nachwuchs

Mit ihrem vierten Sieg in Folge setzten sich die Knaben U15 I des TC Rot-Weiß Nördlingen an die Tabellenspitze der Bezirksklasse 2. Die Meisterschaft entscheidet sich am kommenden Wochenende beim Auswärtsspiel in Oettingen, wo dem Team ein Punkt zum Aufstieg genügen würde. Gegen die SpVgg Deiningen gab es ein klares 6:0 auf der Marienhöhe. Knapp ging es lediglich auf Position zwei zu, wo Lorenz Grimmbacher gegen Tobias Matusche den ersten Satz 6:7 verlor, den zweiten klar mit 6:0 für sich entschied und im entscheidenden Matchtiebreak mit 11:9 die Nase vorne hatte. Seine Mitspieler Moritz Geipel, Niklas Weinig und Frank Beck hatten gegen ihre Kontrahenten Johannes Hahn, Noah Spielberger und Dominik Kauder wenig Probleme und gewannen jeweils in zwei Sätzen. Auch die beiden anschließenden Doppel gingen klar an die Nördlinger.

Ähnlich sah es bei der zweiten Mannschaft der Knaben U15 aus, die den BC Schretzheim zu Gast hatte. Mit einem ebenso klaren 6:0 festigten sie den zweiten Tabellenplatz in der Kreisklasse 1. Auch hier musste nur Vincent Helwig in den dritten Satz, den er mit 11:9 gewann. Manuel Erhard, Luis Hönig und Hannes Eber gewannen sehr klar. Im Doppel kam noch Marvin Pfaffl zum Einsatz, der zusammen mit Vincent Hellwig erfolgreich war. Auch die Juniorinnen U18 gewannen ihr Heimspiel gegen den TC Rot-Weiß Gersthofen deutlich mit 6:0 und gaben damit ebenfalls keinen einzigen Zähler ab. Damit wurde nicht nur der Klassenerhalt in der Bezirksklasse 1 gesichert, sondern sogar der momentan zweite Tabellenplatz in dieser Liga erreicht. Nördlingen spielte in der Besetzung Sarah Tudor, Leni Zweschper, Pia Ziegelmeier und Sofia Pfaffl. (hra)