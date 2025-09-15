Gold für Nördlingens Alexander Kuhn in Leipzig

Alexander Kuhn hat bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 2025 in Leipzig einen Wettkampf mit Höhen und Tiefen gezeigt – und mit einem goldenen Schlusspunkt. Nach einem überzeugenden Start in den Mehrkampf, einem schwierigen zweiten Wettkampftag und einem sensationellen Comeback im Sprungfinale präsentierte sich der Turner aus Nördlingen als Kämpfer mit großem Potenzial. Seine Bilanz: Platz zwölf im Mehrkampf – und der Deutsche Meistertitel im Sprung.

Der erste Wettkampftag verlief nahezu optimal. Kuhn turnte sich kontrolliert und mit viel Übersicht durch alle sechs Geräte. Besonders am Boden setzte er mit 12,50 Punkten ein erstes Ausrufezeichen – eine der besten Wertungen im gesamten Teilnehmerfeld. Auch am Sprung präsentierte er sich stark: Mit 12,75 Punkten zeigte er einen sauberen und technisch anspruchsvollen Sprung, der ihn endgültig in die Top-Plätze brachte. Am Barren (11,30 Punkte) und Reck (11,05 Punkte) konnte er mit seinen Küren ebenfalls mithalten und bestätigte seine Ambitionen. An den für viele Turner besonders fordernden Geräten Pauschenpferd und Ringe gelangen ihm stabile Übungen ohne größere Fehler. Die Form stimmte, und das Ziel war klar: den zehnten Platz aus dem Vorjahr zu verbessern. In der Zwischenwertung sah es für Kuhn gut aus.

Nördlinger Turner Alexander Kuhn bekommt Probleme mit alter Verletzung

Doch der zweite Wettkampftag brachte einen Rückschlag. Eine Verletzung, die ihn bereits im Vorfeld im Training eingeschränkt hatte, machte sich nun stärker bemerkbar. Unter anderem ein Sturz am sonst so stabilen Boden führte zu deutlichen Punktverlusten. Zwar kämpfte sich Kuhn tapfer durch den Tag, doch die fehlende Stabilität kostete ihn wichtige Zähler. Am Ende bedeutete das Platz zwölf im Gesamtklassement – ein Ergebnis, das seinem Auftakt nicht gerecht wurde, aber die Umstände widerspiegelt.

Ein Lichtblick an diesem Tag war, dass er seinen Sprung ähnlich stabil wie am Vortag zeigen konnte und sich damit die Qualifikation für das Finale sicherte. In diesem zeigte er eindrucksvoll, was in ihm steckt: Mit zwei technisch anspruchsvollen Sprüngen präsentierte er sich in absoluter Bestform. In diesem Finale sind zwei voneinander unterschiedliche Sprünge Pflicht – ein anspruchsvolles Format, das nicht jeder Teilnehmer mit hochwertigem Repertoire bedienen kann. Kuhn war in Leipzig der einzige Turner, der zwei hochwertige und sauber ausgeführte Sprünge zeigte – ein klarer Vorteil, den er gezielt für sich nutzte. Die Kampfrichter belohnten ihn mit der höchsten Tageswertung, was ihm am Ende den Deutschen Meistertitel am Sprung einbrachte.

Goldmedaille im Sprung ist ein Meilenstein für den 18-jährigen Rieser Athleten

Nach dem überraschenden dritten Platz im Vorjahr war die Erwartungshaltung gestiegen – und Kuhn lieferte. In einem starken Teilnehmerfeld setzte er sich souverän durch und konnte seine Leistung sogar nochmals steigern. Die Goldmedaille ist nicht nur ein sportlicher Meilenstein, sondern auch ein großer Moment für den 18-Jährigen. „Der erste Tag war stark, der zweite ein Dämpfer – aber das Finale zeigt, dass es sich lohnt, dranzubleiben. Der Titel am Sprung ist für mich persönlich ein riesiger Erfolg“, sagte Kuhn nach dem Wettkampf sichtlich erleichtert.

Mit dieser Leistung hat Alexander Kuhn seine Stellung in der deutschen Nachwuchsspitze gefestigt. Die DJM 2025 war für ihn eine Meisterschaft mit wichtigen Erkenntnissen – und einem Ausgang, der Hoffnung und Motivation für die kommenden Monate liefert.