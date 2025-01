Ein Neuling erringt die Königswürde in Pfäfflingen

Rund 100 Gäste haben an der Königsfeier der Germania Schützen Pfäfflingen teilgenommen. Sportwart Philipp Elz prämierte die besten Schützen aus verschiedenen vereinsinternen Kategorien des vergangenen Schützenjahres. Besonders erfreulich ist, dass durch das Angebot des Lichtgewehrschießens mehr Jugendliche den Weg an den Schießstand gefunden haben. Auch das Bogenschießen erfreut sich unter den Nachwuchsschützen großer Beliebtheit.

Für ihre Trainingsleistung sicherte sich Sara Deißler den ersten Platz bei den Schülern, während ihr Bruder Tom bei den Lichtgewehrschützen ganz vorne landete. Beide durften einen Pokal entgegennehmen. Herrmann Rödel wurde erneut als bester Schütze mit der Luftpistole ausgezeichnet. Während er in den Vorjahren kaum Konkurrenz hatte, nahmen in diesem Jahr fünf Schützen an der Vereinsmeisterschaft Luftpistole teil. „Es ist schön zu sehen, dass wieder mehr Schützinnen und Schützen Freude haben unseren Sport auszuüben“, so Sportwart Elz.

Königsfeier bei den Germania Schützen Pfäfflingen: Immer mehr Auflageschützen

Ein Trend hin zum Auflageschießen ist beim Gewehrschießen zu beobachten: Immer mehr Schützen des Vereins trainieren aufgelegt, was die Konkurrenz in diesem Bereich erhöht, während die Teilnehmerzahlen im freien Schießen rückläufig sind. Nach vielen Jahren auf Platz zwei schaffte es Ehrenschützenmeister Helmut Hahnemann dank seiner Trainingsleistung in diesem Jahr an die Spitze.

In der freien Klasse kämpften die drei Damen der ersten Mannschaft um den Titel, wobei Stefanie Wagner den ersten Platz belegte. Das „Familienduell“ um Platz zwei gewann in diesem Jahr Claudia Relovsky mit einem Vorsprung von 0,9 Ringen vor ihrer Mutter Anita. Bei der Prämierung für den besten Tiefschuss während des Übungsschießens in 2024 errang Ehrenschützenmeister Helmut Götz mit einem beeindruckenden 1,0-Teiler den ersten Platz bei den Aufgelegt-Schützen. In der freien Klasse setzte sich Tom Deißler mit einem 10,0-Teiler durch.

6,3-Teiler bringt Alexandr Turko die Königswürde in Pfäfflingen

Nach einer kurzen Pause folgt die Bekanntgabe der Gewinner des Königsschießens durch Vorsitzende Stefanie Wagner, die sich sehr erfreut zeigte, dass in diesem Jahr die Marke von 60 Teilnehmern geknackt wurde. Sieben Mitglieder mehr als im Vorjahr versuchten, die Regentschaft bei den Germania Schützen aus Pfäfflingen zu erringen. Beim Königspokal überzeugte Sebastian Mielich, der mit einem 14,4-Teiler einen hervorragenden Schuss abgab und den Wanderpokal für ein Jahr mit nach Hause nehmen darf. Traditionell dürfen sich beim gemischten Königs- und Preisschießen alle Schützen ab dem dritten Platz etwas vom Preistisch aussuchen. Der Höhepunkt des Abends war die mit großer Vorfreude erwartete Proklamation der neuen Schützenkönige für das Jahr 2025.

Als die letzten Gewinner bekannt gegeben wurden, warteten alle Anwesenden gespannt auf die Verkündung der Titelträger. Der Jugendkönig der Germania Schützen aus Pfäfflingen für das Jahr 2025 ist Tom Deißler. In der Schützenklasse standen die beiden Kandidaten Helmut Götz, ein erfahrener Schütze und mehrfacher Königstitelträger, sowie der erst seit weniger als zwei Jahren im Verein aktive Alexandr Turko zur Wahl. Den besseren Schuss abgegeben und damit die Regentschaft der Germania Schützen übernehmen wird Alexandr Turko mit einem 6,3-Teiler vor Helmut Götz (11,0 Teiler).

Die Ergebnisse in der Übersicht:

Vereinsmeister Luftgewehr: 1. Stefanie Wagner 3751 Ringe, 2. Claudia Relovsky 3705 Ringe, 3. Anita Relovsky 3696 Ringe

Vereinsmeister Luftpistole: 1. Herrmann Rödel 3295 Ringe, 2. Helmut Hahnemann 3044 Ringe, 3. Anita Relovsky 2662 Ringe

Vereinsmeister Luftgewehr Auflage: 1. Helmut Hahnemann 3146,1 Ringe, 2. Helmut Götz 3099,1 Ringe, 3. Helmut Prokein 3070,2 Ringe

Vereinsmeister Luftgewehr Schüler: 1. Sara Deißler 1645 Ringe, 2. Mia Ackermann 1359 Ringe

Vereinsmeister Lichtgewehr: 1. Tom Deißler 1749 Ringe, 2. Milo Ackermann 1284 Ringe, 3. Felix Schröppel 1194

Jahresblattl: 1. Tom Deißler 10,0-Teiler, 2. Stefan Deißler 10,1-Teiler, 3. Alexandr Turko 11,5-Teiler

Jahresblattl aufgelegt: 1. Helmut Götz 1,0-Teiler, 2. Helmut Hahnemann 1,8-Teiler, 3. Helmut Prokein 4,8 Teiler

Königspokal: 1. Sebastian Mielich 14,4-Teiler, 2. Jörg Ackermann 33,2-Teiler, 3. Helmut Hahnemann 37,2-Teiler

Blattl-Prämie König: 1. Helmut Götz 67,3-Teiler, 2. Alexandr Turko 113,3-Teiler, 3. Franziska Wagner 121,9-Teiler

Auflage Scheibe: 1. Johann Gruber 2,5-Teiler, 2. Erwin Steb 8,5-Teiler, 3. Helmut Götz 15,1-Teiler

Schützenkönig: 1. Alexandr Turko 6,3-Teiler, 2. Helmut Götz 11,0-Teiler, 3. Helmut Prokein 18,6-Teiler

Jugendkönig: 1. Tom Deißler 18,6-Teiler, 2. Mia Ackermann 59,9-Teiler, 3. Sara Deißler 64,2-Teiler