Riesgau Nördlingen kürt seine Könige

383 Starter aus 39 Vereinen sind beim Gaukönigsschießen des Riesgaus Nördlingen dabei. Die Gaukönige kommen aus Forheim, Steinhart und Hochaltingen.

Erfreulich viele Schützinnen und Schützen haben am Gaukönigsschießen 2022 des Riesgaus Nördlingen teilgenommen. Insgesamt waren es 383 Starter – 95 mehr als beim vorigen Mal. In der Amerdinger Mehrzweckhalle fand nun die Gaukönigsfeier statt.

1. Gauschützenmeister Richard Pfaller konnte Landrat Stefan Rößle, MdB Christoph Schmid, MdL Wolfgang Fackler, sowie die Bürgermeister Xaver Berchtenbreiter aus Amerdingen und Andreas Bruckmeier aus Forheim als Ehrengäste begrüßen. Sein Dank galt den Enzian-Schützen Forheim, die die Feier ausrichteten, sowie den Schützenvereinen aus Forheim, Fremdingen Möttingen und Schmähingen für die Austragung des Gaukönigsschießens.

Fremdingen und Hochaltingen stellen die meisten Teilnehmer

Nach einigen Grußworten vergab Pfaller die Meistbeteiligungspreise in zwei Kategorien: nach tatsächlichen Starts und nach Startern im Verhältnis zur Mitgliederzahl. Die beiden ersten Plätze belegten Hubertus Fremdingen (28 Starter) und Almenrausch Hochaltingen (30 Prozent), die dafür je einen Gutschein für ein Spanferkel erhielten. Je 50 Liter Bier für den zweiten Platz, gestiftet vom Fürst Wallerstein Brauhaus, gingen an Enzian Forheim (25 Starter) und Eichenlaub Oberringingen (29 Prozent). Je 30 Liter Bier für die dritten und vierten Plätze stifteten Getränke Reitschuster aus Amerdingen, und die Familienbrauerei Hald aus Dunstelkingen, gewonnen haben sie die Schützengilde Hausen-Seglohe (24 Starter), Edelweiß Rohrbach (22 Prozent), Lohengrin Munningen (17 Starter) und St. Georg Möttingen (13 Prozent). Die Fünftplatzierten von Adlerberg Herkheim und Albuchschützen Schmähingen erhielten je einen Gutschein über 30 Euro von Schießsport Buinger.

Anschließend wurden die Preise und Pokale an die Gewinner der Serien- und Blattl-Wertungen verliehen. Den Josef-Holzinger-Gedächtnispokal für die Auflage-Schützen sicherte sich wie im Vorjahr Hubertus Fremdingen mit einem 94,1-Teiler vor St. Georg Möttingen mit einem 110,1-Teiler. Der unter den Luftpistolen-Schützen heiß begehrte Klaus-Feil-Gedächtnis-Pokal ging an Enzian Forheim mit einem 833,1-Teiler vor Hubertus Fremdingen mit einem 1048,7-Teiler. Den Karl-Spielberger Gedächtnis-Pokal errangen die Enzian-Schützen aus Forheim mit einem 138,5-Teiler, gefolgt von Eichenlaub Unterringingen mit einem 155,2-Teiler.

Könige kommen aus allen Ecken des Rieses

Die Königsproklamation war der Höhepunkt des Abends. In der Jugendklasse gewann Marlene Maier von den Burgschützen Steinhart, die einen 99,3-Teiler geschossen hatte. Vize-Jugendkönigin wurde mit einem 116,6-Teiler Julia Böllmann aus Möttingen. Der Titel der Gaudamenkönigin ging an Corinna Heider von Enzian Forheim. Sie schaffte mit einem 54,0-Teiler den besten Königsschuss und durfte die Kette in Empfang nehmen. Auf dem zweiten Platz folgte Claudia Hopf von den Albuchschützen Schmähingen dank eines 89,5-Teilers. Gauschützenkönig 2022 wurde mit einem 23,4-Teiler Johannes Zwickel von den Almenrausch-Schützen aus Hochaltingen. Vize-Gauschützenkönig mit einem 46,3-Teiler wurde Philipp Haussner von SV Hubertus Ehingen.

Lesen Sie dazu auch

Traditionsgemäß eröffneten die neu gekürten Gauschützenkönige den Tanz und leiteten den gemütlichen Teil des Abends ein. Für Musik sorgte die gut gelaunte Partyband „Voyage“. (AZ)