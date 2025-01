Für Nördlingens Angels ist das erste Saisonziel zum Greifen nah

Am Mittwochabend liegt das erste Saisonziel der Eigner Angels Nördlingen quasi vor deren Füßen. Im Pokal-Viertelfinale kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Finales gegen die TK Hannover, nur diesmal eben in eigener Halle in Nördlingen. Die bittere Ein-Punkt-Niederlage im März 2024 fühlt sich für die Nördlingerinnen noch immer ein wenig ungerecht und unverdient an. Ein Sieg gegen den aktuellen Tabellenfünften wäre also Balsam auf die nach wie vor schmerzende Wunde. Darüber hinaus befindet sich die Truppe von Headcoach Kuusi im Aufwärtstrend.

