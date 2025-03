Arnold Roder ist nach über 40 Jahren wieder Schützenkönig in Schopflohe

Die Schützengilde Schopflohe hat ihre Könige bei der Mitgliederversammlung geehrt. Dabei freuten sich die MItglieder über starken Zuwachs in ihren Reihen – und der Schützenkönig über ein Ende einer langen Durststrecke.

Kinderkönig mit dem Lichtgewehr wurde Aaron Lehr mit einem 52,0-Teiler, gefolgt von Mia Groß mit einem 85,0-Teiler und Luca Rieck mit einem 85,2-Teiler. Alle 14 teilnehmenden Kinderschützen erhielten von Gaujugendleiterin Tina Eichberger eine personalisierte Medaille. Besonders erfreulich: Die Schützengilde konnte 2024 stolze 15 Neuaufnahmen verzeichnen. Schützenkönig 2025 wurde – nach mehr als 40 Jahren wieder – Arnold Roder mit einem 42,9-Teiler, gefolgt von Regina Förch mit einem 69,3-Teiler. Auf dem dritten Platz landete Anton Stempfle (277,0-Teiler). Pokalsiegerin wurde Julia Schweier mit einem 95,4-Teiler vor Regina Förch (117,0-Teiler). Konrad Förg erlangte den dritten Platz mit einem 178,8-Teiler. Vereinsmeister wurde Anton Stempfle, gefolgt von Julia Schweier und Regina Förch.

Ehrungen verdienter Mitglieder bei den Schützen in Schopflohe

Dieses Jahr fanden auch wieder Ehrungen für langjährige Mitglieder und besondere Dienste statt. Diese übernahm Gaujugendleiterin Tina Eichberger. Für 25 Jahre Mitgliedschaft beim BSSB wurden Stefan Stempfle, Bianca Hahn und Brigitte Baierle geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Gudrun Fuchs, Thomas Hahn und Martin Koch geehrt. Josef Stempfle und Joachim Fuchs erhielten die Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft.

Anschließend bekam Schützenmeister Anton Stempfle die BSSB-Ehrennadel und sein Stellvertreter Alexander Fälschle die Ehrennadel für treue Mitarbeit im Bezirk, Schatzmeister Konrad Förg erhielt die Ehrennadel in Gold. Für Beisitzerin Verena Fuchs und Beisitzer Matthias Rieck gab es das Gauehrenzeichen in Bronze und für Schriftführerin Regina Förch und Beisitzerin Jasmin Reichherzer den Sebastianstaler in Bronze. Alle Geehrten bekamen außerdem eine Anstecknadel und eine Urkunde überreicht.

Im Anschluss folgten noch der Bericht des Schützenmeisters Anton Stempfle und die Neuwahlen des Schützenmeisteramts. Das gesamte Schützenmeisteramt wurde durch die Wahl bestätigt. (AZ)

Icon Vergrößern Gaujugendleiterin Tina Eichberger mit dem gesamten Schützenmeisteramt: (hinten von links) Philipp Förch, Luca Rieck, Daniel Leister und Mia Groß; (vorne von links) Hannah Haas, Hannes Fälschle, Tim Lämmermeier, Elias Eberle, Kinderkönig Aaron Lehr, Lara Groß, Noah Lehr und Lara Hermann. Foto: J. Fälschle Icon Schließen Schließen Gaujugendleiterin Tina Eichberger mit dem gesamten Schützenmeisteramt: (hinten von links) Philipp Förch, Luca Rieck, Daniel Leister und Mia Groß; (vorne von links) Hannah Haas, Hannes Fälschle, Tim Lämmermeier, Elias Eberle, Kinderkönig Aaron Lehr, Lara Groß, Noah Lehr und Lara Hermann. Foto: J. Fälschle