Spitzenlos für die SG Alerheim: Jahn Regensburg kommt ins Ries

Ein Fußballereignis, wie es der Verein noch nie erlebt hat, steht der SG Alerheim bevor, denn bei der Auslosung der 1. BFV-Hauptrunde im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb haben die Rieser das große Los gezogen. In der Spielbank in Bad Kötzting zog Joachim Buchwieser, Vizepräsident von Lotto Bayern, am Freitagabend die Alerheimer als zweiten Verein aus dem Lostopf. Nachdem der FC Reichmannsdorf sich zuvor den TSV 1860 München gewünscht hatte, entschied sich SGA-Vorsitzender Florian Schnell für den zweiten Wunschgegner auf seiner Liste: den SSV Jahn Regensburg.

Mit dem Sieg im Finale des Kreispokals hat die Herrenmannschaft der SG Alerheim bereits Vereinsgeschichte geschrieben – nun steht also der nächste sportliche Höhepunkt bevor. Am Dienstag, 22. Juli, empfängt die SGA den Drittligisten SSV Jahn Regenburg. Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr auf dem Sportgelände der SG Alerheim.

SG Alerheim empfängt Jahn Regensburg im Toto-Pokal: Alle Infos zum Spitzenspiel

„Dass wir es als Dorfverein in die Hauptrunde geschafft haben und dieses Spiel nun vor heimischer Kulisse austragen dürfen, ist eine Belohnung für viele Jahre Arbeit auf und neben dem Platz“, wird Vorsitzender Florian Schnell in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Zusammen mit Trainer Tobias Fuchsluger und dem sportlichen Leiter Benjamin Töpfer war Schnell bei der Auslosung vor Ort.

Als einer von 22 Kreispokalsiegern war die SG Alerheim im Lostopf. Die Ziehung direkt als zweiter Verein ließ den Riesern beim Wunschlos fast alle Möglichkeiten. Foto: Töpfer

Ihr Glück konnten die Alerheimer auch am Tag danach kaum fassen. „Das ist ein Wahnsinn“, sagte ein begeisterter Benny Töpfer am Samstag am Telefon. Sportlich sei der Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg das größte Los, das man habe ziehen können, auch wenn man sich bei völlig freier Wahlmöglichkeit für 1860 München entschieden hätte. „Für den Verein, der mit viel Herzblut und ehrenamtlichem Engagement geführt wird, ist dieses Spiel ein absolutes Ausnahmepflichtspiel – eine echte Fußball-Sensation für Alerheim und Umgebung“, heißt es in der SGA-Pressemitteilung. Es werde ohne Zweifel „das absolute Highlight der Vereinsgeschichte“, so Töpfer.

Vorbereitungen für Spiel gegen Jahn Regensburg haben in Alerheim schon begonnen

Schon am Samstagmorgen haben die Vorbereitungen am Alerheimer Sportgelände begonnen. Ab 8 Uhr wurde saubergemacht und mit Bauzäunen abgesperrt, am Wochenende vor dem Spiel erfolge der Feinschliff, sagt Töpfer. Am Montagabend bespreche man sich mit den Behörden wegen der Auflagen. Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer kommen werden, sei laut dem sportlichen Leiter schwer zu sagen. „Unsere Handys glühen“, sagt Töpfer, man bekomme schon laufend Anfragen für Karten. Er hoffe, dass es eine vierstellige Zahl an Zuschauern werde. Nach oben könne es hochgehen auf bis zu 3000 oder 3500, auch wenn das für den Dorfverein aus der 1700-Einwohner-Gemeinde schon schwer zu stemmen werde.

Die Sympathien flogen den Alerheimern direkt am Freitagabend zu: Schon beim Feuerwehrfest in Appetshofen, das die SGA-Delegation noch nach der Auslosung besuchte, habe es jede Menge Glückwünsche und Schulterklopfer gegeben. Es sei nun wichtig, dieses einmalige Spiel zu einem Ereignis für die gesamte Region zu machen, so Töpfer. Ein stimmungsvolles Rahmenprogramm ist in Vorbereitung: Grillstand, Essensverkauf, kalte Getränke sowie eine Aperol-Bar sollen keine Wünsche offen lassen. Der Eintritt erfolge zu „fanfreundlichen“ Preisen. „SGA-Anhänger, Freunde, Familien und Fußballbegeisterte aller Altersklassen sind eingeladen, die Mannschaft lautstark zu unterstützen und diesen besonderen Fußballabend gemeinsam zu feiern“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

„Wir freuen uns über jeden einzelnen Besucher. Unser Team hat Großes geleistet – jetzt möchten wir gemeinsam mit der ganzen Region zeigen, was in Alerheim möglich ist“, teilt das Team der SG Alerheim mit.