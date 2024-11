Grosselfingen mit großem Ziel: „Wir müssen aus dieser Liga raus“

SV Grosselfingen, FC Nordries und der SV Kaisheim – diese drei Vereine sind in der B-Klasse Nord die einzigen, die mit ihrer ersten Mannschaft auflaufen. Am Sonntag treffen der SV Grosselfingen und der FC Nordries um 14 Uhr am Grosselfinger Kirchweihwochenende im Topspiel aufeinander. Beide stehen derzeit auf Positionen, die auf einen Aufstieg in die A-Klasse hoffen lassen. Während Grosselfingens Trainer Roland Trautwein sagt: „Wir müssen aus dieser Liga raus“, ist Marcel Kolb, Trainer des FC Nordries, gelassen: „Wir schauen einfach, was passiert.“

