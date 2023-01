13,3-Teiler ist der Königsschuss in Balgheim

Bei Germania Balgheim werden die Schützenkönige 2023 gekürt. Stefan Bäuerle darf sich die Königskette umhängen, dazu werden viele weitere Preise vergeben.

62 Schützinnen und Schützen haben am diesjährigen Königsschießen des Schützenvereins Germania Balgheim teilgenommen. Bei der Königsfeier im Vereinsheim zur Alten Schule dankte ihnen der Vorsitzende Maximilian Ganzenmüller ebenso wie den zahlreichen Spendern und allen Vorstandsmitgliedern, die zum guten Gelingen des Königsschießens und der Feier beigetragen haben.

Nach der ersten Tanzrunde wurden die Schützen mit dem besten Jahresblattl geehrt. In der Klasse Luftgewehr landete Manuel Wenisch mit einem 2,2-Teiler den besten Tiefschuss 2022. Von den Luftpistolenschützen schoss Mario Schefenacker im vergangenen Jahr das beste Blattl (10,1-Teiler).

Jugendvereinsmeisterin wurde Julia Berndorfer mit hervorragenden 350 Ringen. In der Schützenklasse gewann Karl-Heinz Gruber mit 366 Ringen vor Maximilian Ganzenmüller. Mit 142 Ringen sicherte sich Leonie Berndorfer den Titel bei den Schülern. Bei den Luftpistolenschützen konnte sich Mario Schefenacker mit 361 Ringen durchsetzen.

Stefan Bäuerle holt die Königskette bei Germania Balgheim

Anschließend wurden die Sachpreise für das Königsschießen 2023 verteilt. Yannik Berndofer durfte sich als bester Schüler mit 74 Ringen den ersten Preis aussuchen, dicht gefolgt von Laura Berndorfer und Leonie Berndorfer. In der Jugendklasse erreichte Julia Berndorfer mit 92 Ringen das beste Ergebnis. Platz zwei ging an Miriam Stegmaier vor Hannah Schäble auf Platz drei. Mit 95 Ringen ging der erste Platz in der Schützenklasse an Dieter Ganzenmüller, es folgten knapp dahinter Maximilian Ganzenmüller mit 94 und Jörg Strobel mit 93 Ringen.

Als Höhepunkt des Abends wurden die mit Spannung erwarteten Königstitel bekanntgegeben. Schülerkönig ist mit einem 38,0-Teiler Jakob Stadtmüller. In der Jugendklasse landete Julia Berndorfer, wie schon 2020, mit einem 32,8-Teiler den besten Tiefschuss und wurde zur Jugendkönigin gekrönt. Auf der Königsscheibe der Luftpistolenschützen darf sich Michael Mayer verewigen. Er erzielte einen 62,1-Teiler und verwies Hannah Schäble und Jutta Gerstenmeier auf die Plätze zwei und drei. Zur Damenkönigin wurde unter großem Applaus Brigitte Ganzenmüller mit einem 54,4-Teiler gekrönt. Vizekönigin ist Daniela Berndorfer.

Schützenkönig 2023 ist Stefan Bäuerle mit einem 13,3-Teiler. Maximilian Ganzenmüller ist mit einem 20,0-Teiler Vizekönig, gefolgt von Fritz Schäble (30,1-Teiler). (AZ)