Topteam Keltern kommt zum Spitzenspiel nach Nördlingen

Sonntagnachmittag beim Angels-Heimspiel gibt es traditionell fantastischen Kuchen zum Kaffee. Mit den Rutronik Stars aus Keltern steht den Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen am Sonntag der erste Saisonhöhepunkt ins Haus. Das Topteam aus dem Nachbar-Bundesland Baden-Württemberg verspricht Basketball auf allerhöchstem nationalen Niveau und auch die vage Hoffnung auf eine mögliche Sensation – man denke nur an den spektakulären Sieg vor zwei Jahren inklusive anschließender Trainerentlassung.

Eine Sensation wäre ein erneuter Nördlinger Sieg gegen den Meister von 2023 in jedem Fall. Zu unterschiedlich stellt sich vor allem die wirtschaftliche Situation beider Vereine dar, als dass man von einem Heimsieg der Angels ausgehen könnte. Allerdings stehen die Rutronik Stars vor einer Belastungsprobe, nachdem sie am Donnerstagabend noch im Eurocup gefordert waren und dort gegen den belgischen Vertreter Castor Braine mit 72:79 verloren.

Damen-Basketball-Bundesliga: Keltern bringt am Sonntag Topstars nach Nördlingen

Wie dem auch sei, die Gäste aus Keltern versprechen auf jeden Fall wieder einmal eine Ansammlung herausragender Athletinnen aufzubieten, darunter auch zwei deutsche Nationalspielerinnen: die nach langer Verletzung wieder genesene Rachel Arthur und Alexandra Wilke, die laut dem Insider-Podcast Talkinhergame Ansprüche auf den Titel „Beste Spielerin der Liga“ hegt. Aus dem Fundus der Extrakönnerinnen seien noch zwei besondere Akteurinnen genannt, derentwegen sich das Kommen in die Hermann-Keßler-Halle schon allein lohnen würde.

Alexandra Kiss-Rusk, mit einem ungarischen Pass ausgestattet, ist schon wegen ihrer 1,90 Meter Körperlänge eine Macht unter den Körben. Entgegen dem allgemeinen Trend hält sie den Stars schon im dritten Jahr die Treue. Mit der serbischen Nationalspielerin Mina Djordevic ist Dirk Steidl, dem unumstrittenen Macher des Rutronik-Teams, ein echter „Königinnen-Transfer“ gelungen, kann die junge Serbin doch auf eine Trophäe als Euroleague-Siegerin verweisen, als sie mit Fenerbahce Istanbul (mit Superstar Breanna Stewart) die europäische Krone gewann, wenn auch mit wenig Spielminuten. Djordevic scheint für die Liga beinahe überqualifiziert und wird sicherlich für Furore sorgen. Wer auch immer bei den Angels mit ihrer Verteidigung beauftragt wird, hat eine echte Herausforderung vor Augen.

Nördlinger Angels hoffen auf die Unterstützung der Fans, um Keltern ärgern zu können

Trotz aller nomineller Übermacht – das war auch vorige Saison so – freut sich Nördlingens Headcoach Niko Kuusi auf die Herausforderung und sieht das Ganze positiv: „Keltern stellt uns vor eine völlig neue Herausforderung. Sie haben Größe, Talent und Erfahrung. Es wird für mich sehr interessant sein, wie meine Mannschaft damit umgehen kann.“ Mit zwei Siegen auf der Habenseite lässt es sich aus Angels-Perspektive auch relativ gelassen in die Sonntagspartie gehen. Die beiden Spiele gegen Freiburg und Leverkusen hatte man intern aufgrund der kurzen Vorbereitungsphase als „erweiterte Preparation Period“ tituliert, sodass die eigentliche Saison jetzt beginnen kann.

Wieder einmal heißt es am Sonntag David gegen Golitah, und erneut ist David auch in dieser Saison nicht chancenlos. Zu gut haben die Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Martin Fürleger gearbeitet, um aus den wenigen Mitteln eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. „Es wird auch auf die Zuschauer ankommen“, ist sich Fürleger sicher: „Wir brauchen die Energie, die unsere Fans auf den Tribünen entfachen, um den Titelfavoriten ärgern zu können.“ Und so hofft man am Sonntag auch wieder auf ein volles Haus, wenn es zur besten Kaffeezeit um 16 Uhr in der Hermann-Kessler-Halle nicht nur Kuchen, sondern vielleicht auch wieder eine Überraschung gibt. (AZ)