Klappt es gegen Jahn München mit dem ersten Nördlinger Heimsieg?

Mit der nächsten knappen Niederlage nach einem offenen, hochklassigen Spiel gegen die Baskets aus Haching sind die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen am Samstag ins Ries zurückgekehrt. Das Team von Trainer Ajtony Imreh steht damit nach fünf Spielen auf Platz sieben der Südstaffel in Deutschlands höchster Amateurliga. Doch die Leistungen seiner Mannschaft waren dabei oft besser, als es die Bilanz vermuten lässt. Schon an diesem Freitag haben die Nördlinger die nächste Gelegenheit, sich auch endlich mit Punkten zu belohnen.

