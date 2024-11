Derbyzeit für die Basketballer – folgt direkt der zweite Heimsieg?

Am vergangenen Wochenende war es endlich geschafft. Die Freude bei den Regionalliga-Basketballern des TSV Nördlingen und ihrer Fans war groß, als man zusammen den 75:63 Erfolg gegen Jahn München, den ersten Sieg in eigener Halle in dieser Spielzeit, feiern durfte. Das Team von Trainer Ajtony Imreh steht durch diesen auf Platz sechs der umkämpften Südgruppe. Am Samstag wartet nun der nächste, große Saisonhöhepunkt auf den TSV, der gleich nochmal zu Hause ran darf, und das gegen den langjährigen Lokalrivalen aus Treuchtlingen.

