Sensationeller Sieg für Nördlingen beim ungeschlagenen Tabellenführer

Als „das beste Spiel, das ich in den letzten fünf Jahren in der 1. Regionalliga gesehen habe“ und „einfach nur unglaublich von beiden Teams“ bezeichnete Moritz Pösl, Teammanager der Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen, das Freitagabendspiel seiner Truppe in Ansbach. Dort schaffen die Rieser die große Überraschung, schlugen den zuvor acht Spiele lange ungeschlagenen Spitzenreiter, der noch dazu in Bestbesetzung auftrat, mit 85:76 und zeigten ihren besten Basketball seit Jahren.

