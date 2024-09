Es ist seit Jahren ein besonderes Spiel, wenn die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen auf die Lokalrivalen der Baskets Treuchtlingen treffen. In dieser Saison müssen die Fans der beiden Kontrahenten nicht lange auf das stimmungsvolle Derby warten, denn gleich zum Saisonauftakt reisen die TSVler an diesem Samstag in die Senefelder-Halle nach Treuchtlingen.

Max Scherer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Treuchtlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Saisonauftakt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis