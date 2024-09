Eigner Angels Nördlingen starten in 17. Bundesligasaison

Endlich hat das Warten ein Ende, endlich wieder Bundesligabasketball in Nördlingen! An diesem Samstagabend startet die Frauenbasketball-Bundesliga in die neue Saison und die Angels gehen als Pokalvizemeister in ihre 17. aufeinanderfolgende Spielzeit in der Beletage – aktueller bundesweiter Spitzenwert.

Es hat sich viel getan in der Liga. Neue Standards, neues Personal, neue Gesichter, aber immer noch die gleichen Mannschaften wie letzte Saison. Die Absteiger durften bleiben und Alba Berlin grüßt als amtierender Deutscher Meister von ganz oben. Mit von der Partie sind auch die Freiburger Eisvögel, die in der vergangenen Saison eher unterdurchschnittlich abgeschnitten haben. Nördlingens erster Pflichtspielgegner geht mit einer ganz neuen Mannschaft ins neue Basketballjahr.

Angels Nördlingen in der Basketball-Bundesliga: Erster Gegner schnappt sich Rieser Talent

16 Köpfe zeigt die Teamübersicht des Konkurrenten aus dem Breisgau, 15 davon mit deutscher Staatsbürgerschaft. Der neue und zugleich alte Coach Stefan Möller (geborener Mienack) war jahrelang als Bundestrainer für den deutschen Nachwuchs zuständig, ist nun aber nach zwölf Jahren nach Freiburg zurückgekehrt. Mit seiner Vision und seiner Expertise will er den vielen jungen Talenten die optimale Förderung bieten. Eine, die davon profitieren möchte, ist auch die Nördlingerin Lili Koppke. Zwar hätte man sich in Nördlingen über einen Verbleib gefreut, doch entschied sich die 15-Jährige für einen Wechsel ins Freiburger Sportinternat.

Der größte Coup jedoch wird die Verpflichtung von Lina Sontag sein, die mit Olympia-Erfahrung zurück in die zweitschönste Stadt Deutschlands wechselt. Sie ergänzt den Kern bereits bekannter Namen rund um Paula Paradzik, Luisa Nufer, Emilly Kapitza und Pauline Meyer. Frannie Hottinger ist die einzige Amerikanerin im Team und soll die letzte Lücke im Teamgefüge von Möller schließen. Zwar ist das Team überaus jung und teilweise noch recht unerfahren, doch dürfen sie keinesfalls unterschätzt werden, was dem neuen Nördlinger Coach Niko Kuusi bewusst sein dürfte.

Partie der Nördlinger Angels kann auch online live verfolgt werden

Auch das Nördlinger Team ist recht neu, doch kann es mit drei Siegen aus drei Testspielen mit breiter Brust in dieses Auftaktmatch gehen. Jumpball ist an diesem Samstag um 19 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen. Tickets sind online unter eigner-angels.de oder an der Abendkasse erhältlich, ebenso wird das Spiel live auf sporttotal.tv übertragen. (AZ)