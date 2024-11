Kein Basketballspiel wie jedes andere für die Eigner Angels Nördlingen

Gegen die Top-Drei chancenlos, gegen den Rest der Liga vier von fünf Begegnungen gewonnen – das ist die Bilanz der Eigner Angels Nördlingen nach acht Spieltagen der 1. Toyota Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL). Das klingt nicht so schlecht, und doch bestehen bei manchen Experten Zweifel, ob die Truppe des neuen finnischen Trainers Niko Kuusi mit dem vorhandenen Personaltableau über die gesamte Saison hinweg konkurrenzfähig sein wird. Zu viel hängt von der Tagesform einzelner Akteurinnen ab, zu unentschlossen agieren vor allem auch einzelne Profis in wichtigen Spielphasen. Die Mannschaft wirkte im bisherigen Saisonverlauf ein wenig wie eine Wundertüte, bei der man als Zuschauer nie genau wusste, was einen erwartete – eine tolle Überraschung oder eine herbe Enttäuschung.

Robert Milde

Nördlingen

Basketballspiel