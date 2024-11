Leonie Fiebich füllt die Ränge beim Angels-Heimspiel

Hoher Besuch beim Heimspiel der Angels entpuppt sich als Glücksbringer: WNBA-Star Leonie Fiebich gab sich die Ehre in der Hermann-Keßler-Halle, und nicht zuletzt ihretwegen kamen mehr als 500 Zuschauerinnen und Zuschauer, die ihr Kommen auch nicht bereuen mussten ob des spannenden Overtime-Siegs gegen Marburg. Der WNBA-Champion kann gern öfter kommen, meinten alle Beteiligten unisono nach dem erfolgreichen Basketball-Krimi.

Auch zwei TV-Teams nutzten die Gelegenheit, um hautnah an die Nationalspielerin heranzukommen. Sowohl der Bayerische Rundfunk als auch ATV waren vor Ort und berichteten in ihren Sport- und Nachrichtensendungen am Montag aus Nördlingen.

Die populäre Landsbergerin Fiebich liebt es zwar eigentlich nicht, so im Rampenlicht zu stehen, aber wenn es darum geht, Mädchen für den Basketball-Sport zu begeistern, ist sie voll bei der Sache. Am 21. und 22. Dezember organisiert sie sogar selbst ein „Leo-Fiebich-Camp“ in München für Mädchen der Jahrgänge 2008 bis 2012 aller Leistungs-Niveaus. Voraussetzung ist lediglich eine Vereinsmitgliedschaft. Details dazu gibt es im Internet über ihren Instagram-Kanal.

Angels in der Küche: (von links) Chante Stonewall, Laci Hawthorne und Jayda Jansen beim Plätzchenbacken. Foto: Michael Soller

Als kleines Dankeschön fürs Kommen bekam Fiebich beim Angels-Heimspiel neben ein paar Blümchen exklusive Weihnachts-Plätzchen. Diese waren in der Vorwoche von den Angels-Spielerinnen höchstselbst in Zusammenarbeit mit der Zimmerei Stark aus Auhausen gebacken worden. Beim nächsten Heimspiel am 30. November können diese „Plätzchen von Engelshand gebacken“ am Fanstand gekauft werden.

Über 500 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Sieg der Angels gegen Marburg. Foto: Michael Soller