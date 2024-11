Eigner Angels verlieren ersatzgeschwächt in Hannover 77:82

Wiedergutmachung für eine desolate vorausgegangene Heimniederlage gegen Osnabrück hatten sich die Eigner Angels aus Nördlingen und deren Anhänger erhofft. Dazu traten die Rieser-Erstliga-Basketballerinnen am sechsten Spieltag bei den Hannover Luchsen an. Ohne Jana Koch, die sich kurzfristig krankmelden musste, verlor das Team von Coach Niko Kuusi das zweite Spiel in Folge und das dritte insgesamt. Die 77:82-Niederlage war allerdings, wenn überhaupt, nur bedingt als Wiedergutmachung zu werten.

