Chance vertan: TSV-Basketballer scheiden im Play-off-Viertelfinale aus

Plus 66:69 heißt es am Ende in Spiel drei des Viertelfinales, die Nördlinger scheiden damit gegen Weimar/Jena II aus. Dabei hatte alles so gut angefangen.

Von Maximilian Bosch

Alles stand bereit für einen Basketballnachmittag, wie man ihn sich in Nördlingen gewünscht hatte: Die Hermann-Keßler-Halle war am Sonntag mit circa 1200 Gästen annähernd voll, als die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen die Gäste von Culture City Weimar/Jena II zum entscheidenden Spiel des Play-off-Viertelfinales empfingen. Beide Teams hatten je ein Spiel der Best-of-Three-Serie gewonnen, es ging daher um alles. Alle Spieler aufseiten der Gastgeber waren fit, und so sollte der Erfolg von vor zwei Wochen wiederholt werden, aber es kam anders.

Mit Josef Eichler, Robin Seeberger, Daniele Minguillon und den Schwarzenberger-Brüdern Benedikt und Leonhard ging es los aufseiten des TSV. Die ersten Punkte machte per Dreier noch Lukas Passarge für die Gäste, doch durch zwei verwandelte Freiwürfe von Eichler und einen Korb von Minguillon holte sich Nördlingen die Führung. Die Intensität war erwartungsgemäß enorm hoch in den Anfangsminuten, drei Fouls waren in den ersten 90 Sekunden zu sehen. Der Druck, den die Nördlinger auf Weimars zentralen Mann Vydal Bradford aufbauen wollten, schien zu wirken, denn die Angriffe des Amerikaners scheiterten allesamt. Nördlingen war beim Rebound überlegen und stellte früh auf 11:4. Josef Eichler war wie so oft in dieser Saison der dominante Spieler, Robin Seeberger war maximal präsent unter den Körben.

